Ипотека дороже, пенсия почтой, дети без вейпов: какие изменения ждут нас в мае 2023 года

Правила доставки пенсий изменились

С 1 мая доставлять пенсии наличными смогут только сотрудники «Почты России». Раньше это могли делать другие частные компании, но теперь их лишили этого права. Если человека не будет дома, он может получить деньги на дому в другой день или самостоятельно прийти в почтовое отделение.

Если же получать пенсию таким образом неудобно, то можно изменить способ доставки — на карту «Мир» или на счет без карты. Заявление оформляется на портале госуслуг. Для тех, кто уже получает пенсию на карту, ничего не меняется. Мы подробно разбирали, как будут работать новые правила доставки пенсии.