Не выплатила почти миллиард рублей налогов: Блиновская признала вину

«Королева марафонов» Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов на более чем 918 миллионов рублей, признала свою вину. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

— В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину, — говорится в сообщении.