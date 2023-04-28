Не выплатила почти миллиард рублей налогов: Блиновская признала вину

«Королева марафонов» Елена Блиновская, которую обвиняют в неуплате налогов на более чем 918 миллионов рублей, признала свою вину. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
— В ходе допроса Елена Блиновская раскаялась в содеянном и в полном объеме признала свою вину, — говорится в сообщении.
«Королеву марафонов» Елену Блиновскую задержали 27 апреля на границе России. По данным следствия, ее предупредили о готовящемся задержании. Теперь следствие будет выяснять, кто выступил информатором Блиновской.
— В рамках предварительного расследования следователями столичного Следственного комитета будут устанавливаться лица, которые осведомили обвиняемую об охраняемой законом следственной тайне, — уточнили в ведомстве.
Также следствие направило ходатайство в Пресненский районный суд, чтобы избрать меру пресечения в отношении Блиновской. Следствие просит ограничить ей свободу.
Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денег в особо крупном размере «или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». По данным следствия, в общей сложности она не уплатила более 918 миллионов рублей. В прокуратуре Москвы добавляют, что Блиновская легализовала больше 43 миллионов рублей, «приобретенных в результате совершения преступления».
Массовые облавы на авторов марафонов начались в России этой весной. Первыми фигурантами таких дел в марте стали блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем. Пара обвиняется в неуплате налогов на 300 миллионов рублей. У них дома нашли несколько люксовых авто, слитки золота и десяток паспортов — один из которых американский. Позднее на них завели еще одно уголовное дело — по статье о легализации денег в особо крупном размере.
Позже Следственный комитет завел уголовное дело на Александру Митрошину — продавца курсов по продажам в социальных сетях. По мнению следователей, она должна государству 120 миллионов рублей.
Мы рассказывали историю «королевы марафонов» и того, как она богатела, а также с чем связано уголовное дело Блиновской.