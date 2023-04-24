Евросоюз готовит новые санкции, в Забайкалье отменили салют в честь Дня Победы: новости СВО за 23 апреля

Введение запрета на транзит товаров через РФ

Евросоюз хочет ввести запрет на транзит ряда товаров через территорию России. Это планируется сделать в рамках нового пакета антироссийских санкций. Он станет одиннадцатым по счету.

— Запрет на транзит будет распространяться на многочисленные технологии и другие товары, в том числе на несколько типов транспортных средств, но, по словам людей, знакомых с предложениями, запрет на транзит через территорию России будет распространяться не на все товары, — передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.