Шеф-повар переехал в Словению с семьей и собакой и перегнал машину. Сколько это стоило

Владимиру Авдейчику 34 года. Он вырос в Челябинске. Будучи еще ребенком, Владимир очень любил готовить, а когда окончил вуз, стал шеф-поваром. Работал в челябинских барах и ресторанах, а потом открыл кондитерскую «Джем». В начале 2022 года решился на переезд в Словению вместе со своей семьей. Страну выбрал из-за хорошей экологии, красивой природы и добрых людей. Сколько стоит жизнь в ЕС и кем приходится работать там — читайте в рассказе от первого лица.
Как решился на переезд?
На протяжении восьми лет, с
Почему решился на переезд? Проще ответить, а почему я должен был остаться? Я на протяжении двух лет думал о переезде. Рассматривал США. Потом появилась Юля (гражданская жена. — Прим. ред.), и немного поменялись интересы. В начале февраля 2022 года мы подали документы на загранпаспорта.
Еще в Челябинске я начал вести видеоблог на YouTube — публиковал рецепты разных блюд. Год назад принял участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Так произошла трансформация от повара-предпринимателя в блогера. Но сейчас, в Словении, я вернулся к своей профессии — работаю в пекарне. А на канале рассказываю обо всем, что связано с переездом.
Почему именно Словения?
Словении изначально не было в нашем топе стран для переезда. Были другие страны Европы, США, даже Филиппины. А потом я наткнулся на видео «Лучшие страны для эмиграции», и среди них была Словения и очень красивые фотографии из этой страны. Но вообще роликов о Словении очень мало. И я подумал, что если приеду сюда, то буду рассказывать и снимать все о переезде, чтобы люди понимали, что здесь и как. Так и получилось.
Во-первых, здесь красиво. Во-вторых, здесь чисто. В Челябинске грязный воздух, постоянно воняет заводами. Хотелось дышать полной грудью. Словения — страна гор, лесов, рек, озер, талых ледников и моря. Здесь три климатические зоны. Невероятно чистая экология, воду можно пить из-под крана. А еще это одна из самых безопасных стран в Европе. А в 2015 году она входила в десятку самых безопасных стран мира. Здесь дети гуляют на лужайках вокруг дома, сами ходят в школу, без присмотра. Если есть какие-то преступления, то это карманные кражи, и то их мало. Проводили как-то эксперимент: оставляли кошелек с деньгами в разных районах Словении, так вот — словенцы из 30 случаев вернули кошелек 29 раз.
А еще здесь очень добрые люди, которые нам помогают. Соседка дала два стула и стол, которые стояли у нее на улице. Она просто подумала, что нам они нужнее. Сосед с верхнего этажа притащил посуду, кухонную утварь, микроволновку нам отдал. Приходил мужчина из соседнего дома и предлагал привезти нам кресло, которое раскладывается в кровать. Но нам комфортно спать просто на матрасе.
Хочу обязательно сказать, что здесь нет русофобии. Когда мы ехали в Европу, мы ожидали всякого. Что будут негативно относится к русским. Но это не так — все поддерживают друг друга и помогают.
Сколько стоил переезд?
Для начала я сделал себе и Юле загранпаспорта на 10 лет. За госпошлину мы отдали 7 тысяч рублей. Мы получили французскую туристическую визу на полгода, это еще 16 тысяч рублей на двоих. Я переживал, что нам откажут. Во Франции визы перестали выдавать после 24 февраля, но 1 апреля возобновили выдачу. Еще и консульство находится в Екатеринбурге, в Москву не пришлось лететь. В майские праздники мы получили долгожданные конверты с нашими паспортами и визами.
Перелет стоил нам 62 тысячи рублей. Мы летели через Турцию с остановкой там на два дня. И потом из Турции через Сербию в Словению.
Также в России мы заказали апостиль дипломов, чтобы в Словении пойти на обучение. На это ушло 10 тысяч рублей. Прожив за границей два месяца, мы решили вернуться в Россию, сделать документы нашей собаке Кексику и вернуться сюда уже на машине. В итоге билеты в РФ стоили 45 тысяч рублей. Два месяца делали документы собаке, на них ушло 18,5 тысячи рублей. В сентябре мы поехали из Челябинска в Словению на машине. Наш переезд стоил 23 тысячи рублей. Это довольно бюджетно. Но для переезда мне нужно было подготовить автомобиль. Самое дорогостоящее — это страховка Green Card, она стоила 14,5 тысячи рублей, плюс дубликаты номеров со всеми другими расходами — около 20 тысяч рублей.
Самая последняя графа, и она самая дорогостоящая. Еще в феврале мы обратились к юристу, чтобы она помогла нам с оформлением документов на ВНЖ, с поступлением в вуз и другими вопросами. За двоих мы отдали 2400 евро. Всего мы потратили 359 тысяч рублей. И это я не считаю, сколько мы потратили на еду, жилье и прочую мелочевку.
Чтобы получить вид на жительство, мы поступили на учебу. Обучение проходит на словенском языке, так что нужно сразу приготовиться, что в первый год вряд ли вы что-то поймете, пока не выучите язык. Скорее всего, придется остаться на второй год. Моя специальность стоит 1200 евро за год обучения. А вообще от 1000–2000 евро стоят разные специальности. Это среднее специальное образование, вроде наших колледжей. Я решил продолжить учиться на повара.
ВНЖ дает тебе право спокойно жить, работать, пользоваться всеми благами: открывать банковские счета, ИП. Заниматься любой деятельностью, только голосовать нельзя.
ВНЖ Словении — это разрешение на временное пребывание иностранца в стране с доказуемой целью (работа, бизнес, воссоединение семьи). Так как государство входит в ЕС и Шенген-зону, то его официальные резиденты приобретают соответствующий статус в Евросоюзе со всеми вытекающими привилегиями.
Сколько стоит аренда квартиры, еда и развлечения
Квартиру, в которой мы жили после переезда из Челябинска, внезапно решили продать. Мы три недели искали что-то другое, но так и не нашли. Переезжали «в никуда» — нашли на Airbnb комнату за 52 евро в сутки. Это минимальная цена на этом сервисе. Комната расположена в деревенском доме с летней кухней и с обеденной зоной на улице. Во дворе — курятник.
Обзвонив десятки объявлений за три дня, мы нашли студию, в которую нам разрешили заселиться. Почему говорю «разрешили», потому что даже если тебе понравится квартира, не факт, что ты понравишься собственнику. Она стоит всего 510 евро в месяц, и это уже с коммунальными платежами.
Аренда этой квартиры — самая большая статья расходов. Мы снимаем квартиру около Любляны — столицы Словении. Вторая по величине категория наших расходов — это продукты. На них мы тратим 400–450 евро в месяц на двоих и собаку.
Цены на продукты — отдельная интересная тема. Здесь все натуральное и очень вкусное. А по цене иногда так же, как и в России. Например, молоко стоит 1 евро за литр, 10 яиц — 2 евро, хлеб — 1–2 евро, масло 250 граммов — 2,5 евро. А шоколад, он здесь швейцарский или бельгийский и очень вкусный, стоит от 0,5 до 1 евро за 100 граммов. Это дешевле, чем в России.
Третий пункт затрат — это документы и обучение. Мы до сих пор делаем документы на ВНЖ, а это перевод документов, какие-то справки, оплата нашего обучения, выходит 500–600 евро на двоих в месяц.
Четвертое — это транспорт. Мы ездим в автомобиле, заправляем его. Литр стоит 1,36 евро. Кстати, за год он подешевел — когда мы только приехали, он стоил 1,5 евро за литр. Странно это слышать жителям России, но бензин подешевел — это реально так. В месяц мы тратим на него в среднем 126 евро. Раньше тратили более 170 евро, но жили далеко, сейчас со сменой квартиры расходы меньше.
Мы любим сходить и купить одежду. В месяц на это уходит еще сто евро. И еще раз в неделю мы любим сходить в кафе, выпить чашечку чая со вкусным тортиком — в месяц на это дело мы тратим около 50 евро.
Затраты на нашего Кексика — порядка 35 евро в месяц. Еще одна статья расходов — мобильная связь и интернет — 80 гигабайтов интернета и безлимитные звонки стоят 9,9 евро на человека. Вдвоем с Юлей мы тратим 20 евро в месяц на это. Если сложить всё, то на двоих у нас выходит 1500–2000 евро в месяц.
Работа
После переезда в Словению мы начали зарабатывать съемками видеороликов — у нас две камеры, мы купили световое оборудование, устройства для записи звука. Мы выезжаем, снимаем, а потом еще неделю монтируем. Один ролик у нас стоит 900 евро. В основном заказы идут от русскоязычных. В марте были заказы, в апреле еще не было. Заказы на кейтеринг из Челябинска периодически приходят в мессенджер. Но я всем отвечаю, что с кейтерингом все закончилось, оборудование мы распродали перед отъездом из России.
Но из профессии повара я не ушел — не так давно устроился работать в пекарню. Печем хлеб, круассаны, другую выпечку. Кстати, работая в пекарне в Словении, я зарабатываю больше, чем в России на организации фуршетов. Там в месяц после оплаты всех налогов оставалось 40–50 тысяч рублей. А тут в месяц выходит около 1200 евро.
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