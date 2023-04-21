Шеф-повар переехал в Словению с семьей и собакой и перегнал машину. Сколько это стоило

Почему решился на переезд? Проще ответить, а почему я должен был остаться? Я на протяжении двух лет думал о переезде. Рассматривал США. Потом появилась Юля (гражданская жена. — Прим. ред.), и немного поменялись интересы. В начале февраля 2022 года мы подали документы на загранпаспорта.

Еще в Челябинске я начал вести видеоблог на YouTube — публиковал рецепты разных блюд. Год назад принял участие в шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». Так произошла трансформация от повара-предпринимателя в блогера. Но сейчас, в Словении, я вернулся к своей профессии — работаю в пекарне. А на канале рассказываю обо всем, что связано с переездом.