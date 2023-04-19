Отца и мать девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, не будут лишать родительских прав

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ефремова отказалась от иска по лишению родительских прав отца и матери Маши Москалевой. Информация об этом появилась на сайте городской администрации. По словам председателя комиссии Светланы Давыдовой, главной задачей органов опеки было обеспечить защиту интересов ребенка.
— Всё это время мы работали с родственниками Маши, особенно с ее мамой, — сообщила Светлана Давыдова. — В итоге мама сейчас с Машей, у них хорошие отношения. Маша снова начала учиться. Таким образом, на сегодня причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены. Ходатайство об отказе от иска направлено в суд. Мы продолжим сопровождать семью и оказывать ей всестороннюю помощь.
Подробно об истории семьи Москалевых рассказывали корреспонденты MSK1.RU. Их история началась весной 2022 года, после того как Маша Москалева подготовила на уроке изо антивоенный рисунок. В школу приехала полиция, на девочку началось давление. Вместе с этим силовики заинтересовались отцом — Алексеем, тогда же они и обнаружили его первый антивоенный комментарий. В конце 2022 года в доме Алексея провели обыск, в ходе которого изъяли технику и деньги. В отношении самого мужчины возбудили уголовное дело.
Семья решила уехать из Ефремова в другой город. Там отца с дочерью нашли в марте 2023 года, забрали отца в СК, а дочь отдали в приют. 28 марта Ефремовский межрайонный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Москалев на оглашении приговора отсутствовал, так как, по словам представителя суда, ночью «скрылся из-под домашнего ареста». 30 марта сотрудники МВД Белоруссии по запросу российской полиции задержали мужчину в Минске. 13 апреля Белоруссия передала Москалева российской стороне.