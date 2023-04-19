Отца и мать девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, не будут лишать родительских прав

— Всё это время мы работали с родственниками Маши, особенно с ее мамой, — сообщила Светлана Давыдова. — В итоге мама сейчас с Машей, у них хорошие отношения. Маша снова начала учиться. Таким образом, на сегодня причины, которые были указаны в иске об ограничении родителей в правах, устранены. Ходатайство об отказе от иска направлено в суд. Мы продолжим сопровождать семью и оказывать ей всестороннюю помощь.

