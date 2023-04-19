Что будет, если игнорировать электронные повестки? Отвечают юристы

На прошлой неделе Госдума спешно приняла законопроект об изменениях в системе воинского учета, который в народе назвали законом об электронных повестках. Он уже одобрен Советом Федерации и подписан президентом РФ, а значит, совсем скоро вступит в силу. В документе впервые вводится ответственность военнообязанного за неявку в военкомат по повестке, даже если ее не вручили лично в руки под подпись. Одним из каналов оповещения становится портал «Госуслуги», и повестка считается врученной через семь дней после ее появления в электронном личном кабинете. С этого момента военнообязанному запрещается выезд за границу, а если он не явится в военкомат в течение 20 дней, к нему применят так называемые обеспечительные меры: ограничение водительских прав, запрет на регистрацию в качестве ИП и прочее. А что насчет административной и уголовной ответственности? Ждет ли подобное наказание, если отказываешься получать электронную повестку? Разобрались вместе с юристами.
В КоАП и Уголовном кодексе есть статьи, по которым можно получить наказание за неисполнение обязанностей по воинскому учету или уклонение от прохождения военной службы. По словам юриста Евгения Крылова, ответственность за них не отменялась, поэтому новые «обеспечительные меры» служат лишь дополнением.
— Никто не отменял ответственность за уклонение от военной службы. Меры, предусмотренные законопроектом, не меняют уже существующие, а только дополняют их. Следовательно, призывники, которые не идут в военкомат по повесткам, могут быть оштрафованы или подвергнуты уголовному преследованию при наличии достаточных оснований, — отметил Евгений Крылов. — Как это будет реализовано на практике, неизвестно. Возможно, по выбору ведомства или военкомата.
С этим согласен и юрист Андрей Конышев, который считает, что изначально власти будут применять к уклонистам именно новые меры, которые прописаны в законе.
— У нас законодатель не желает массово добиваться того, чтобы людей привлекали к уголовной ответственности. Но она не исключена, если человек злостно игнорирует повестки и вызовы в военкомат, — объяснил юрист. — В таком случае его могут привлечь, и ранее такие случаи были не единичны — если человек игнорирует даже вручение повестки в бумажном виде лично в руки (под подпись), у сотрудников военкомата просто нет другого выбора. Они передают информацию в органы УМВД, которые либо будут пытаться дозвониться до него, либо в дальнейшем совершат выезд. А дальше — привод в полицию, допрос и решение, возбуждать уголовное дело или нет.
По мнению Андрея Конышева, будет действовать следующая схема: по истечении 20 дней со дня получения повестки в отношении уклониста примут новые меры (запрет на выезд, ограничение водительских прав, запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятого, запрет на получение кредитов и займов в банках, запрет на госучет и регистрацию недвижимости и транспорта), затем в случае дальнейшей неявки будут применяться административные меры (при этом с человеком по-прежнему будут пытаться выйти на связь).
— Изначально дается шанс, потому что необходимо выяснить, есть ли у человека уважительная причина для неявки по повестке или это его целенаправленная позиция — не получать повестку и не идти в военкомат, — считает юрист. — Тогда у военкоматов нет иного выбора, как передать все документы в УМВД для дальнейшего решения вопроса по нему.
Эксперты обращают внимание и на то, что действие нового закона будет распространяться не только на призывников-срочников, но и на всех остальных военнообязанных россиян.
— В законопроекте нет указаний на то, что правила распространяются только на призыв на срочную военную службу, — пояснил Евгений Крылов.
— Сейчас говорят, что необходимости в дальнейшей мобилизации вроде бы нет. Но действие закона будет распространяться не только на срочников, исходя из буквального трактования текста. Есть и иные моменты: например, военные сборы, которые тоже подлежат обязательному выполнению. На сборы тоже приходят повестки, и если человек уклоняется или не имеет уважительной причины для неявки, то аналогичные меры будут распространяться и в этих случаях, — отметил Андрей Конышев.
Тем временем с электронными повестками в принципе возникает множество неясностей. 17 апреля военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время нынешнего весеннего призыва. Также он заявил, что призывников будут оповещать о необходимости явиться в военкомат с помощью СМС-уведомлений и обзвонов. Эту же информацию в разговоре с «Фонтанкой» ранее подтверждал и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Правда, он говорил о том, что такая техническая возможность в теории может быть только у военкоматов Москвы и Санкт-Петербурга.
— Я не исключаю того, что это будет проходить в тестовом режиме. Речь идет об апробации электронных повесток, но не о введении обеспечительных мер, — говорил Картаполов.
При этом в Минцифры сообщают, что единый реестр военнообязанных в полном объеме можно будет запустить не раньше начала осеннего призыва, а оснований для рассылки повесток гражданам призывного возраста через портал «Госуслуги» сейчас нет. В ведомстве уверяют, что способы рассылки повесток для воинского учета должно установить правительство отдельным актом, который пока не принят.
А насколько возможно реализовать новые обеспечительные меры, принятые в новом законе? Мы попросили юристов разобрать наиболее очевидные способы на примере ограничения водительских прав. Выяснилось, что подходящий механизм в законодательстве уже есть, осталось лишь переформатировать его под нужды военкоматов.