Что будет, если игнорировать электронные повестки? Отвечают юристы

В КоАП и Уголовном кодексе есть статьи, по которым можно получить наказание за неисполнение обязанностей по воинскому учету или уклонение от прохождения военной службы. По словам юриста Евгения Крылова, ответственность за них не отменялась, поэтому новые «обеспечительные меры» служат лишь дополнением.

— Никто не отменял ответственность за уклонение от военной службы. Меры, предусмотренные законопроектом, не меняют уже существующие, а только дополняют их. Следовательно, призывники, которые не идут в военкомат по повесткам, могут быть оштрафованы или подвергнуты уголовному преследованию при наличии достаточных оснований, — отметил Евгений Крылов. — Как это будет реализовано на практике, неизвестно. Возможно, по выбору ведомства или военкомата.