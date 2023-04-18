Путин посетил штаб войск «Днепр». Что он там делал

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Как сообщает кремлевский пул, во время визита глава государства заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
Также президент попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях и обменяться информацией.
— Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией, — обратился Путин к участникам совещания. — Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу Михаила Юрьевича Теплинского высказать свои соображения. Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили.
Кроме того, Путин поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».