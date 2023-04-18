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Путин посетил штаб войск «Днепр». Что он там делал

Глава государства провел совещание с военачальниками

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Президент России посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении

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Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Как сообщает кремлевский пул, во время визита глава государства заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.

Также президент попросил военных высказать мнение об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях и обменяться информацией.

— Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией, — обратился Путин к участникам совещания. — Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу Михаила Юрьевича Теплинского высказать свои соображения. Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили.

Кроме того, Путин поздравил военных с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

Владимир ПутинПрезидент РФГенштаб ВС РФ
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