«Продать всё что можно в своей стране». Колонка айтишника об эмиграции в США

5. Сразу заниматься визовыми вопросами. В Штатах все делается очень долго, а потому подбор юриста и создание кейса требует много времени.



6. Сразу заключать длительный контракт на жилье. В месяцы с июня по октябрь, пока я был на чемоданах, в месяц выходило по 4–5 тысяч долларов. Эту сумму можно было уменьшить при длительном контракте.



7. Сразу строить credit score (кредитный рейтинг), потому что от него зависят многие вещи, например, аренда жилья. Так мне пришлось заплатить дополнительные 2167 долларов гаранту, чтобы заключить контракт на жилье, потому что у меня был низкий credit score.

