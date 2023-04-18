«Продать всё что можно в своей стране». Колонка айтишника об эмиграции в США

Айтишник из Екатеринбурга Александр Процюк год назад переехал жить в США. Сейчас он там развивает собственный бизнес, записывает полезные подкасты и привыкает к новой реальности. В своей колонке для портала E1.RU он рассказывает, что сделал бы иначе, если бы решился на такой кардинальный шаг сегодня.
Сегодня год, как я прилетел в США. Тогда я сбежал из Таиланда со страхом, что меня не пустят в страну. За это время произошло много событий, было страшно, но очень интересно. Я пожил в 33 разных местах за этот год, и это было непросто.
Напишу моменты, которые можно было улучшить или продумать заранее перед переездом:
1. Продать все, что можно в своей стране. Удаленно это сделать значительно сложнее.
2. Сделать генеральную доверенность. Выписать ее в Америке, а затем пересылать, переводить, узнавать, чего там не хватает, — это больно.
3. В российском бизнесе сразу сделать местного директора, сейчас налоговая хочет видеть директора физически с отчетом.
4. Необходимо принять решение — переезжаешь ты насовсем или нет, сомнения всегда выматывают.
5. Сразу заниматься визовыми вопросами. В Штатах все делается очень долго, а потому подбор юриста и создание кейса требует много времени.
6. Сразу заключать длительный контракт на жилье. В месяцы с июня по октябрь, пока я был на чемоданах, в месяц выходило по 4–5 тысяч долларов. Эту сумму можно было уменьшить при длительном контракте.
7. Сразу строить credit score (кредитный рейтинг), потому что от него зависят многие вещи, например, аренда жилья. Так мне пришлось заплатить дополнительные 2167 долларов гаранту, чтобы заключить контракт на жилье, потому что у меня был низкий credit score.
8. Постараться избавиться от алкоголя и стимуляторов, потому что в Штатах нужна трезвая голова и большая производительность.
9. Настраиваться на активную работу, потому что в Штатах растет все, но придется пахать.
10. Переключиться в режим экстраверта, потому что люди — это главная ценность Штатов. И чтобы они тебе помогли, нужно рассказывать им о своих проблемах.
11. Стремиться зарабатывать здесь. Тут другие ценники, и важно уметь делать деньги в США. Лучше сразу профильным способом.
12. Привыкнуть к американским горкам. Проблемы точно будут, а с ними приливы и отливы в настроении. Нужно научится их переживать, остальное все будет ок.
Это лишь несколько вещей, которые я испытывал в этом году. Дальше — больше, и главное, что теперь это мой дом.
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