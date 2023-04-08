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Американец с тремя детьми поселился в российской глубинке. Посмотрите, как они сейчас живут

Джейсон принял православие и пишет иконы в маленьком селе

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Джейсон рассказал о своей жизни до переезда в Россию и после

Видео: Елена Вахрушева

Американец Джейсон Кэмпбелл с тремя дочками переехал в Россию. Говорит, что полюбил нашу страну уже давно, когда его, еще трудного подростка и бунтаря, в 1993 году родители сослали в Самару к тете и дяде в наказание.

Окончательно обосноваться в нашей стране он решил в прошлом году. Поселился в небольшом доме в Переславле-Залесском Ярославской области. Он пишет иконы, а его дочери перешли на дистанционное обучение.

— Почему я переехал в Россию? По многим причинам. Но если брать одну и самую важную, то я сделал это для того, чтобы дать моим дочерям все необходимое, чтобы в дальнейшем они могли построить для себя лучшую жизнь, — говорит Джейсон.

Что он нашел в России такого, ради чего уехал из США, по чему скучает и на что надеется — смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Полное интервью Джейсона о его жизни и любви к России можно почитать здесь.

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