Работа для русских в Европе есть! Как сейчас переехать в Испанию и остаться там жить

Соответственно, если деньги накоплены под подушкой, то это не пройдет — вы даже не сможете ввезти их в Испанию. Поэтому должна быть либо хорошая справка 2-НДФЛ по зарплате, из которой понятно, что вы могли эти деньги откладывать, либо купля-продажа квартиры, машины. Эти сделки должны быть прозрачными — обязательно переводом со счета покупателя на счет продавца, и там эти деньги должны оставаться, не надо их снимать наличкой.



Важно разобраться, с какой визой вы будете сюда переезжать, а вариантов очень много. Часть можно получить сразу на территории Испании: вы открываете обычную туристическую визу, приезжаете и здесь делаете, например, студенческую визу, визу кочевника — когда человек работает удаленно и зарабатывает 2 тысячи евро в месяц, беженство. Есть некоторые визы, которые можно сделать только на территории России, в консульстве Испании, например виза «но лукратива» — без права на работу, годовая.

