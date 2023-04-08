Работа для русских в Европе есть! Как сейчас переехать в Испанию и остаться там жить

Многие считают, что Евросоюз закрылся от россиян глухой завесой санкций и туда сложно попасть даже туристам, а думать про переезд и вовсе не стоит. Тем не менее варианты есть, и желающие могут обосноваться в Испании. О том, как это сделать, на что обратить внимание при переезде, MSK1.RU рассказала Ольга Глазырина, которая влюбилась в эту страну и переехала сюда несколько лет назад.
Что сделать до переезда
Первое, что нужно сделать обязательно, — начать учить язык, прямо сразу, еще вчера. Пусть он будет на минимальном уровне, но он необходим. Даже если вы будете переезжать в город, где живет очень много русских, в любом случае вам понадобится испанский язык: когда вы будете делать документы, обращаться в поликлинику, заходить в магазин и так далее.
Соответственно, если деньги накоплены под подушкой, то это не пройдет — вы даже не сможете ввезти их в Испанию. Поэтому должна быть либо хорошая справка 2-НДФЛ по зарплате, из которой понятно, что вы могли эти деньги откладывать, либо купля-продажа квартиры, машины. Эти сделки должны быть прозрачными — обязательно переводом со счета покупателя на счет продавца, и там эти деньги должны оставаться, не надо их снимать наличкой.
Важно разобраться, с какой визой вы будете сюда переезжать, а вариантов очень много. Часть можно получить сразу на территории Испании: вы открываете обычную туристическую визу, приезжаете и здесь делаете, например, студенческую визу, визу кочевника — когда человек работает удаленно и зарабатывает 2 тысячи евро в месяц, беженство. Есть некоторые визы, которые можно сделать только на территории России, в консульстве Испании, например виза «но лукратива» — без права на работу, годовая.
И самое главное — определиться с регионом, куда хотите переехать, потому что Испания очень разная. Иногда разные области похожи на разные страны со своей культурой, языком, ценами, правилами и даже со своими законами.
Как получить «шенген»
На самом деле я бы не сказала, что есть проблемы с получением шенгенской визы. Единственное, что раньше ее давали спокойно на год или два, а сейчас, как правило, часто под даты тура. Это очень часто зависит от того, как вы подходите к подаче документов на визу, я имею в виду туристическую — тип С.
Нужно забронировать реальные, возвратные билеты — если вдруг по какой-то причине не дали визу, можно вернуть деньги целиком. Нужно забронировать реальный отель, и чем дороже он будет и чем дольше времени вы там остановитесь, тем больше шансов, что визу дадут надолго. В России некоторые компании делают фейковые брони на отели, билеты. А в испанском консульстве выборочно проверяют реальность этих броней, и поэтому бывают проблемы. Но и до спецоперации, и до санкций такое было, я с этим нередко сталкивалась.
Дальше нужно обязательно показать наличие денежных средств на счете из расчета 60 евро на человека в сутки. Если показать маленькую сумму, тогда, как правило, дают визу на две недели. Если покажете большую сумму, то дают надолго. Важно сколько у вас «белых» денег, потому что это будут проверять.
Как найти жилье
Честно говоря, проще купить квартиру, чем ее здесь снимать, потому что в Испании существует закон: если человек заселяется по контракту и перестает платить арендодателю, то его очень сложно выгнать. Поэтому в Испании все очень боятся сдавать квартиры, особенно иностранцам, у которых нет дохода на территории страны. Нужно быть готовым к тому, что лучше поискать специалиста, который вам в этом вопросе поможет, потому что будут проверять документы, просить оплату за полгода, за год вперед и так далее.
В Барселоне снять квартиру практически невозможно, Валенсия уже близка в этом плане к Барселоне. Я понимаю, что, конечно, все хотят переехать поближе к морю, но для начала, на первый год, лучше выбрать место подальше от моря, в менее густонаселенных районах, на севере страны. Например, мы нашли за два дня квартиру в Леоне вообще без проблем. На всём побережье от Малаги до Барселоны, наверное, за исключением Мурси, очень сложно что-то найти. В Испании спрос на аренду жилья превышает предложение.
Если мы говорим про такие города, как Валенсия, цены на аренду начинаются от 800 евро, Барселона — еще больше, и там очень сложно что-то снять. Мадрид — 1000–1200 евро. Если мы возьмем Галисию или Экстремадуру, то там за 400–500 евро можно снять. Как правило, русские хотят не «бабушкин ремонт», но здесь современного ремонта очень мало, и, конечно, он очень дорого стоит. Испанский рынок недвижимости очень отличается от русского!
Денежный вопрос и адаптация
Как только вы сюда переехали, нужно обязательно открыть счет в испанском банке. Это очень важно, потому что, если вы будете арендовать жилье, у вас попросит хозяин номер счета, откуда будет списываться сумма за аренду, вам придется платить за электричество, газ, воду.
Дальше — адаптация, поиск работы, если она необходима, что подразумевает знание испанского языка. Для экспатов есть муниципальные курсы испанского — они бесплатные, но податься туда непросто. Как правило, их по квоте ждут, поэтому лучше идти на коммерческие, особенно если они аккредитованы школой Сервантеса.
Есть очень много кейсов, как люди переезжали по студенческой визе: первый год они усиленно учили испанский — пять раз в неделю по четыре часа, заводили связи, а дальше искали работу. Нужно понимать, что, скорее всего, в течение первого года вы будете жить на ваши сбережения, и нужно очень четко рассчитывать свои силы.
Один человек тратит меньше. Но это еще вопрос, умеешь ты экономить и грамотно составлять меню или нет. Вода, газ, электричество зависят от региона и компании, с которой заключен договор. Я практически не бываю дома, поэтому плачу очень мало за электричество — где-то 50 евро в месяц. Семьи с детьми или кто дольше находится дома, как правило, платят 100 евро и выше. Газ тоже зависит от того, городской или в бочках. Бочка стоит 20 евро, и мне хватает где-то на 3 месяца. Городской стоит около 45 евро в месяц.
Вначале, как правило, нужна будет коммерческая страховка, в зависимости от того, по какой визе вы переезжаете. Студенческая и виза кочевника подразумевают наличие платной страховки медицинской. Стоимость очень сильно зависит от возраста, хронических и сопутствующих заболеваний — от 20 до 100 евро. Есть и семейные тарифы. В целом средняя семья здесь может нормально жить на 1200 евро, если не ходить ежедневно по ресторанам.
Где работать
Считается, что для россиян в Испании работы нет, однако туризм и сфера обслуживания страдают от недостатка работников. Но условия в этой сфере не очень приятные, потому что все выходные и по вечерам до 12 ночи вы будете работать, ибо действительно не хватает рук. Программисты здесь очень нужны. Переезжают многие девочки, которые умеют делать маникюр, педикюр, спа-процедуры, косметологи — они достаточно быстро обретают клиентов. Даже в Севилье, где не так много русских, среди испанцев бытует мнение, что за услугами красоты лучше идти к русским мастерам. Для мужчин — сфера ремонта и починки, например квартир или машин, все прикладные специальности здесь востребованы.
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