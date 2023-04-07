Мобилизованным дали по три года колонии за отказ участвовать в спецоперации: новости СВО за 6 апреля

4 апреля стало известно о том, что Финляндия официально вступила в НАТО. Страна стала 31-м членом военно-политического альянса.

Также пресс-секретарь президента прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страна рассчитывает на Китай в урегулировании конфликта на Украине. Представитель Кремля заявил, что ситуация с Украиной сложная и не демонстрирует перспектив для мирного урегулирования.

— В случае с Украиной ситуация пока сложная, пока она не демонстрирует каких-либо перспектив для мирного урегулирования, исходя из той позиции и официальной, и неофициальной, которая декларируется из Киева. И пока иных путей для нас, кроме как продолжение СВО, нет, — сказал Песков журналистам.

