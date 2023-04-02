«Переживал, что окажусь в вакууме наподобие СССР»: маркетолог из России переехал в Бостон и работает грузчиком

Никогда не замечал такого настроения до первой поездки за границу. Даже в Москве мне нравилось намного больше, чем дома в Челябинске.



В-третьих, в связи с последними событиями начал испытывать постоянный стресс и волнение. Я переживал, что границы полностью закроют, создастся вакуум наподобие СССР и что мне придется остаться тут еще лет на 10 или вообще навсегда.

