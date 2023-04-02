«Переживал, что окажусь в вакууме наподобие СССР»: маркетолог из России переехал в Бостон и работает грузчиком

По профессии Дмитрий Поспелов маркетолог. Окончил ЮУрГУ и сразу начал ездить на стажировки за границу: сначала — в Индию, потом — в Китай. Последние пару лет до отъезда он жил в Челябинске, но удаленно работал на московскую компанию, а недавно уехал в США. Сколько стоит жизнь в Бостоне и кем ему приходится там работать (отнюдь не только грузчиком), Дмитрий рассказал нашим челябинским коллегам из 74.RU. Публикуем его историю от первого лица.
Серость панелек и стресс
Все спрашивают, почему я решил уехать. Во-первых, есть желание чаще путешествовать. Из Челябинска даже с московской зарплатой очень дорого путешествовать за границу. Во-вторых, после четырех месяцев проживания в США в 2014 году (по программе Work and Travel) и двух лет в Китае, в современном городе Шеньчжень, появилось желание жить за границей постоянно. А после возвращения в Челябинск всегда чувствовалась тоска. Казалось, что за границей яркая и насыщенная жизнь, а возвращаешься в серость. А после возвращения из Москвы в Челябинск начал замечать челябинскую угнетающую обстановку: панельки, пыль, грязь, особо ничего не происходит в городе, да и далеко не полетаешь — билеты дороже, чем из Москвы.
Никогда не замечал такого настроения до первой поездки за границу. Даже в Москве мне нравилось намного больше, чем дома в Челябинске.
В-третьих, в связи с последними событиями начал испытывать постоянный стресс и волнение. Я переживал, что границы полностью закроют, создастся вакуум наподобие СССР и что мне придется остаться тут еще лет на 10 или вообще навсегда.
Виза в США у меня ученическая, поэтому я должен учиться. В Бостоне я нашел достаточно доступное по цене учебное заведение, кампус. Как многие говорят, оно «только для визы». И здесь я обучаюсь маркетингу. Процесс дается легко, я трачу на него 3–5 часов в неделю, учась через zoom. Еще одна причина жизни в Бостоне — раз в месяц нужно присутствовать очно в кампусе для поддержания статуса визы.
В Бостоне не так много активностей, как в том же Нью-Йорке. Зато тут намного чище. В исторической части города очень красивая архитектура, похожая на Англию. По сравнению с 2014 годом, когда я последний раз был в Нью-Йорке, он сильно испортился: много крыс, бомжей, мусора, очень старые и неудобные станции метро по сравнению с Москвой.
Из маркетолога — в грузчика, доставщика еды, диджея
Основной работы у меня пока нет, подрабатывал сначала грузчиком, потом в доставке еды, позже работал в ломбарде (везде за наличные, так как официально работать текущий визовый режим не позволяет). Сейчас купил аппаратуру, работаю диджеем и фотографом. Один вечер работы диджея на частной вечеринке приносит мне больше дохода, чем за 3–4 дня в ломбарде.
Дополнительный заработок приносит участие в клинических исследованиях, в донорстве плазмы (одно донорство стоит 100 долларов, за месяц можно заработать 900). Участвую во всяких акциях за вознаграждение. Например, я поменял несколько карт разных банков, у большинства из них есть акция: открой счет в банке и получи 200 долларов.
Стоимость жизни и адаптация
Адаптации к Америке особо не было, я хорошо знал английский язык и был тут, соответственно, понимал, чего ожидать. Вот «адаптация» к Челябинску, к сожалению, прошла неуспешно (улыбается).
Многие часто спрашивают про цены на продукты. Если сравнивать с ценами в Челябинске, то да, здесь подороже, но ненамного. Например, хлеб и клубника тут в среднем стоят одинаково — 2–4 доллара, тогда как в Челябинске хлеб был по 30–50 рублей, а клубника около 280–350 рублей стоила в начале 2022 года.
На еду в месяц у меня уходит 300–400$, при этом я покупаю шоколадки, печенье, торты, фрукты, иногда хожу в «Макдональдс» и в недорогие кафе. А еще я недавно начал брать еду в церкви — это бесплатно, они не спрашивают никаких документов, кроме паспорта.
В целом стоимость жизни здесь выше, но и удобства совсем другого уровня. Например, я живу в здании, где есть бассейн, лофт-лобби с приватными коворкинг-зонами. Есть зона для отдыха, где есть бильярд, настольные игры, огромная плазма с бесплатным «Нетфликсом», комната для переговоров, терраса, парковка своя, двор и зонты со столиками на крыше. У меня на телефоне приложение, по которому открываются все двери в здании. Комната в таком комплексе стоит 1100 долларов в месяц.
Лайфхаки от эмигранта
Все знают, что медицина в Штатах очень дорогая. Недавно у меня был случай, когда я был вынужден обратиться к врачу. На тот момент у меня денег совсем не было, а визит к врачу — это минимум 100 долларов, плюс анализы в лаборатории.
Так вот, я познакомился с девочкой, и оказалось, что она тоже из Челябинска. Она поделилась контактами клиники, где могут бесплатно помочь. При заполнении анкеты важно указать нулевой доход, тогда примут бесплатно без страховки. К ним я, собственно, и попал, причем бесплатно. Правда, у них не было в штате узкого специалиста, мне нужен был дерматолог. Поэтому я попробовал попасть на программу бесплатной медицинской страховки в штате Массачусетс.
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Так как я бывший участник студенческой программы W&T, у меня сохранился SSN (Social security number — обязательное условие для легальной работы в Америке, это специальный номер, который дает возможность государству следить за вашими доходами. — Прим. ред.) Каково было мое удивление, когда только за счет того, что еще в 2014 году я платил налоги по W&T, мне выдали бесплатную страховку, которая покрывает 80–90% стоимости лекарств. Дополнительно оформил стоматологическую страховку за 12 долларов в месяц.
Не заглядываю надолго в будущее, но пока планов по возвращению нет. Чувствую себя даже относительно безопаснее и спокойнее, чем раньше в Челябинске. Всё нравится здесь, главный минус в том, что пока нет официального разрешения на работу.
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