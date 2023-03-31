В Генштабе рассказали о вероятности второй волны мобилизации

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский рассказал, есть ли сейчас у военного управления планы на вторую волну мобилизации. Он заверил, что таких планов у Генштаба нет.
— Хочу вас всех заверить, что в планах Генерального штаба нет второй волны мобилизации, — заявил Цимлянский на брифинге, посвященном весеннему призыву. — Тех, кто уже призван на военную службу, а также граждан, добровольно изъявивших желание участвовать в операции, вполне хватает для выполнения возложенных задач.
По словам Цимлянского, количество добровольцев, которые решили поступить на военную службу, в настоящее время значительно увеличилось.
— Для их своевременного оформления Министерством обороны расширена сеть пунктов отбора на контракт и увеличено количество инструкторов для работы с кандидатами. Работа по набору на контракт продолжается в тесном взаимодействии с органами государственной власти субъектов РФ, — отметил Цимлянский.
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Также контр-адмирал подчеркнул, что все срочники будут проходить военную службу на территории России. Весенний призыв в этом году начнется 1 апреля и продлится до 15 июля. За это время призвать планируется 147 тысяч человек. Речь идет о срочной службе для мужчин от 18 до 27 лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.