Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Согласно указу президента, весенний призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля 2023 года. За это время призвать планируется 147 тысяч человек. Речь идет о срочной службе для мужчин от 18 до 27 лет. Этим же указом президент уволил с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал «Интерфаксу», что срочников нового призыва не будут отправлять на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В самих этих регионах призыв проводиться не будет.
Повестки тем временем начали разносить еще в начале марта. Правда, они не касались срочной службы - рассылку повесток в разных регионах объясняли либо военными сборами, либо актуализацией данных. В соцсетях также распространялось фото повестки, получателя которой якобы отправят в зону спецоперации. Согласно данным из этого документа, принадлежит она жителю одного из районов Свердловской области. Департамент информполитики региона назвал снимок фейком.
В марте же в Госдуму был внесен законопроект о повышении призывного возраста — верхнюю планку планируют поднять до 30 лет. Срочников, попадающих под ближайший призыв, эти изменения не коснутся.