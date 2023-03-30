Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве. Документ опубликован на официальном сайте Кремля. Согласно указу президента, весенний призыв начнется 1 апреля и продлится до 15 июля 2023 года. За это время призвать планируется 147 тысяч человек. Речь идет о срочной службе для мужчин от 18 до 27 лет. Этим же указом президент уволил с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.