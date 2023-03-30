Отправят ли призывников на службу в новые субъекты РФ? Ответ Госдумы

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал «Интерфаксу», будут ли срочников нового призыва отправлять на службу в новые регионы России. По его словам, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях они служить не будут.
— В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти субъекты, — заявил Картаполов.
Также Картаполов уточнил, что тех, кто отправится на службу в весенний призыв, не коснется проект закона о повышении призывного возраста.
— Законопроект о поэтапной смене возраста призывников никак не может быть реализован в ходе весеннего призыва, поэтому новый призыв пройдет по действующим нормам и правилам, которые определяет действующее законодательство, — заверил Картаполов, добавив, что сам законопроект Госдума планирует рассмотреть не раньше 17 апреля.
Законопроект о повышении призывного возраста внесли в нижнюю палату парламента 13 марта. В документе говорится, что решение о призыве на военную службу может быть принято в отношении мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Однако для восемнадцатилетних служба не будет обязательной — отправиться в армию с наступлением совершеннолетия можно будет по собственному желанию. Обязательно отправляться в армию придется с 21 года.
Весенний призыв на срочную службу в этом году начнется в России с 1 апреля. Раньше мы публиковали список болезней, которые дают отсрочку от призыва.