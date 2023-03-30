В Кремле заявили, что достигнут цели РФ на Украине военным путем: новости СВО за 29 марта

Петербуржцу дали 5,5 года за комментарии в соцсетях — его признали виновным в распространении фейков о ВС РФ

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 54-летнего местного жителя к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще четыре года ему нельзя будет администрировать никакие интернет-ресурсы. Как сообщает «Фонтанка», его признали виновным в публичном распространении фейков о ВС РФ и призывах к экстремизму. Мужчина вину не признал.

Уголовное дело на осужденного завели после антивоенных постов в паблике «Питерские копатели». Задержали его в июне 2022 года. Мужчина оказался «черным копателем», в ходе обысков кроме телефона и ноутбука у него изъяли находки времен ВОВ, что он извлек из земли во время поисков.