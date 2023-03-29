«Не хотелось, чтобы ко мне пришли»: как многодетная мать и блогер Елена Блиновская сколотила миллионное состояние на желаниях

Силовики добрались до российских блогеров. Тех, кто годами рассказывал подписчикам в соцсетях о красивой, богатой, здоровой, гармоничной (нужное подчеркнуть) жизни и предлагал научиться управлять ею на марафонах за деньги. Россияне отдавали миллионы за то, чтобы узнать секреты успеха во всех отраслях. По мнению следователей, миллионы должна была получить и государственная казна в виде налогов от доходов блогеров.
Преследования уже начались: внимание силовиков привлекли блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем. Пара обвиняется в неуплате налогов на 300 миллионов рублей, а дома у них нашли несколько люксовых авто, слитки золота и десяток паспортов, один из которых — американский. Еще одно уголовное дело возбудили на блогера Александру Митрошину — продавца курсов по продажам в социальных сетях. Тоже о неуплате налогов на 120 млн рублей.
Многие предполагают, что следующей может стать блогер и автор курса личностного роста «Марафон желаний» 41-летняя Елена Блиновская.
В этом материале журналисты 76.RU рассказывают, как многодетная мать из Ярославля стала одной из самых обсуждаемых в стране фигур и на чем ей удалось сколотить состояние, исчисляемое сотнями миллионов.
Кто такая Елена Блиновская
Елена Останина (девичья фамилия Блиновской. — Прим. ред.) родилась 25 августа 1981 года в поселке Опарино Кировской области. Спустя год в семье бухгалтера и водителя появился младший брат Елены Александр. С маленькими детьми семья переехала в Ярославль.
Сама Блиновская указывает во «ВКонтакте», что училась в ярославских школах
В 2007-м, в возрасте 25 лет, вышла замуж за начинающего предпринимателя Алексея Блиновского. Он помог ей с первым проектом — свадебным салоном в Ярославле. Дело наскучило, и Елена его продала, уйдя с головой в материнство. За десять лет в браке у пары родилось трое детей. Сейчас, кстати, воспитывают четверых — троих сыновей и младшую дочь Аврору.
В декрете Елена для собственного саморазвития начала интересоваться темой личностного роста, читать книги по психологии, проходить курсы. StarHit рассказывал, что Блиновская была ученицей мировых экспертов и лайф-коучей, таких как Энтони Роббинс, Джон Кехо, Джон Грей, Лиз Бурбо, Экхарт Толле. Уже раскрутившись на собственных курсах, Елена прошла программу профпереподготовки в МГУ имени М. В. Ломоносова по направлению «Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса».
Рождение «Марафона желаний»
Первые «марафоны желаний» Блиновская устраивала среди близких подруг с 2015 года в формате игры. Поняв, что приятельниц это завлекло, решила расширять аудиторию, привлекая подписчиков из соцсетей. На первые курсы приходило несколько десятков человек. Елена вложилась в рекламу у блогеров. Неожиданно проект выстрелил и стал массовым уже в 2016-м.
В том же 2016 году, в 35 лет, Елена стала победительницей в конкурсе красоты «Миссис Россия — International». Тем не менее она всё еще была далека от той популярности, которой обладает сейчас.
Елена заявила о себе в родном Ярославле в 2017 году, с шиком отметив юбилей свадьбы. Начинающий коуч пригласила на праздник экс-солистку группы «Серебро» Елену Темникову.
В 2018 году словосочетание «марафон желаний» Блиновская зарегистрировала как товарный знак. Проект разрастался. Коуч собрала команду, которая организовывала всё прибывающие потоки учеников на ее курсы.
Суть «Марафона желаний» заключается в том, что, по версии Блиновской, можно исполнить любые мечты. Главное — правильно загадывать. Автор курса утверждает, что после ее марафона многие меняют свою жизнь. А если все-таки ничего не изменилось, вероятно, марафонец неправильно мечтал. В этом же году семья перебралась из Ярославля в столицу.
Популярность курсов Блиновской росла бешено. В 2020-м в России выходит фильм «Марафон желаний» — про мечты и их исполнение, в котором снялась и сама Елена. По данным сервиса «Кинопоиск», кассовые сборы в России составили 3,696 млн долларов (примерно 284,4 миллиона рублей. — Прим. ред.).
По-настоящему Елена заставила всех говорить о себе летом 2021-го, когда с размахом отпраздновала 40-летие на Алтае, потратив на него 119 миллионов рублей. На празднике ее развлекали ведущие звезды шоу-бизнеса, например Филипп Киркоров. После этого Блиновскую пригласили на передачу «Пусть говорят», где она отбивалась от нападок гостей шоу, которые назвали ее деятельность «отрыжкой 90-х».
В том же 2021 году популярность Блиновской подстегнуло интервью журналистке Ксении Собчак. Скандальный ролик страна обсуждала неделю. Главной нераскрытой темой в нем остались деньги. Собчак интересовало, как Блиновская построила бизнес-империю, в которой работает по меньшей мере 200 человек. А по данным журнала Forbes за 2020 год, выручка Блиновской составила 330 миллионов рублей, а прибыль — 200 миллионов рублей.
— Та сумма, которую ты сейчас назвала, я сейчас примерно столько плачу налогов… Я плачу налогов не один десяток миллионов. Ну это точно переваливает за цифры с большими нулями. Но я могу ошибаться в цифре, потому что я в них очень плаваю. У меня главный бухгалтер — одна из моих близких подруг, точные цифры известны ей, потому что она платит эти налоги. Но я знаю точно, что это не десятки миллионов рублей, — уклончиво ответила блогерша.
Успех — у мужа
На сайте Блиновской говорится, что старт обновленного «Марафона желаний» планируется на 2023 год и желающие могут оставить заявку. Также 28 марта должен начаться финансовый марафон «Новое измерение», в котором примет участие и муж Елены Алексей. В описании указано, что это принципиально новый продукт для работы с мышлением. Желающим пройти его с куратором стоимость участия выйдет в
Рыба, алмазы и мясо
Сама Елена фактически не занимается бизнесом. С 2006 года у нее есть статус ИП, сейчас зарегистрирован в Москве. Главным среди 39 видов деятельности выделено дополнительное образование детей и взрослых. Прикрепленная ссылка ведет на сайт «Марафона желаний». Сведения о доходах ИП не указаны. По базе налоговой данных о его деятельности не выдает.
Вторая компания, где Блиновская числится соучредителем, называется ООО «Тревел-Ателье». Фирма зарегистрирована 17 августа 2022-го в Москве на улице Удальцова. Генеральный директор компании — Виктория Эдуардовна Асмолова. Она же числится вторым равноправным учредителем. Основное направление — деятельность туристических агентств.
На этом участие Елены в бизнесе с юридической стороны заканчивается. Других компаний за ней не числится.
Куда интереснее взглянуть на работу супруга — Алексея Блиновского. Он раскрылся как бизнесмен сразу в нескольких непересекающихся отраслях. Бурную деятельность он начал с 2017 года, открывая одну фирму за другой. До этого времени, согласно сервису «Контур.Фокус», супруг инстадивы занимался в Ярославле строительством и оптовой торговлей зерном через фирмы «Абсолют» и «Агроснаб». Обе ликвидированы в 2014 и 2013 годах, еще до взлета бизнес-идеи жены.
Единственное, что осталось у Блиновского с 2010 года, — ИП. Через него работает магазин на сайте Blinovskaya.shop со всякой мелочевкой: от игрушек и домашнего декора до духов и кристаллов. Например, духи My Dream by Blinovskaya объемом 50 миллилитров продают за 7,5 тысячи рублей. Парфюмированную свечу — за 2,5. В разделе «Всё для духовных практик» предлагают поющую чашу из Непала. Самая дешевая из них обойдется в 13,2 тысячи рублей.
Вернемся к активному для Блиновского 2017-му. В этом году он регистрирует в Ярославле компанию «Гуфо», она занимается производством оборудования для пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Выручка за 2021 год — 35,1 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,1 миллиона.
В этом же году в Вологодской области у любителя рыбалки Алексея Блиновского появляется фирма ООО «Аквакультура», которую он регистрирует вместе с Наталией Миняевой. Но ей принадлежит только 20%. Выручка компании за 2021 год составила 25,3 миллиона рублей, а чистая прибыль — 196 тысяч.
В 2018 году Блиновский решил вложиться в ювелирную сферу. Он регистрирует компанию ООО «Алмаз», которая занимается продажей ювелирных изделий в магазинах. В связанных товарных знаках указаны эмблемы магазина «Эпл. Якутские бриллианты». Выручка «Алмаза» за 2021 год составила 203,5 миллиона рублей. Чистая прибыль — 36,1 миллиона.
В конце декабря 2019 года супруг Елены инвестирует в открытие рыбного ресторана в Красноярске Seabass&Sauvignon. По сути, он дает деньги на проект местной предпринимательнице Елене Березиной, которая встает у руля и занимается бизнесом. Чета Блиновских не раз посещала заведение и даже отмечала в нем Новый год. Средний чек в ресторане на конец 2021 года — 1500 рублей. Юридически бизнес в Красноярске оформлен на ООО «Рыбная история», Алексею Блиновскому принадлежит 80%, еще 20% — у Филиппа Березина. История оказалась еще и прибыльная: по данным «Контур.Фокуса», фирма осталась в плюсе за 2021 год на 52 миллиона рублей из общей выручки в 124. В этом же году супруг инстадивы становится соучредителем еще одной рыбной фирмы, ООО «Аквакультура-Хибины», в Мурманске — она не взлетела.
Похоже, Красноярск полюбился мужу Елены. В 2021 году он стал совладельцем компании ООО «Праймфуд» в городе на Енисее. Фирма занялась продажей мяса и мясных консервов. Дело не очень прибыльное, из выручки в 14,4 млн рублей чистой прибыли осталось чуть меньше миллиона.
В 2019-м у Блиновского в Москве появляется фирма ООО «Оливия Групп», которая занимается продажей ткани и фурнитуры. Дело оказалось убыточное. При выручке в 2021 году в 311 млн рублей убыток составил 8,3. В этом же году в Белгороде было образовано ООО «Подари Мечту». Алексей Блиновский снова делит эту компанию с Наталией Миняевой. Основное направление работы — деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации. Чистый убыток на конец 2021-го — 3,9 миллиона.
В 2020-м Алексей Блиновский становится соучредителем фирмы с аналогичным названием ООО «Подари Мечту» в Подмосковье. Она занимается разработкой программного обеспечения. На конец 2022 года выручка компании составила 48,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 6,6 миллиона.
В 2021-м Блиновский решил развиваться сразу в трех направлениях. Попытался открыть центр косметологии «Океан Молодости» в Москве, но получил иск. Сейчас компания находится в стадии ликвидации.
Параллельно в начале 2021 года Алексей Блиновский продолжил завоевывать рынок драгоценных металлов, регистрируя в Красноярском крае ООО «Нембус». Компания занялась добычей руд, песков и редких металлов. На конец первого года после открытия фирма сработала с убытком в 275 тысяч рублей.
Третье дело 2021 года — Блиновский вкладывается в глэмпинг-парк «Точка Немо» в Ярославской области. Официально он действует через компанию ООО «Ветер», у которой три учредителя, в том числе автор глэмпинга Нина Синицына. Еще 15% фирмы принадлежат Лилии Протасовой. На сайте парка ее представляют как соучредителя и йога-практика. Интересно, что за первый год работы, по данным сервиса «Контур.Фокус», выручка фирмы составила уже 11,2 млн рублей. Но, учитывая затраты, убыток составил 6,1 млн.
Именно в глэмпинге «Точка Немо» Елена Блиновская установила статую со своим изображением, которую создавали к празднованию ее 40-летия на Алтае за три миллиона рублей. Однако в мае 2022 года статуя сгорела. Сама инстадива сравнила произошедшее с возрождающимся из огня фениксом. А спустя время в «Точке Немо» сгорел ресторан.
Одна из последних фирм Алексея Блиновского — ООО «Три Кошки» в Москве. Появилась в феврале 2022 года. Компания занимается продажей одежды. Фирма на 50% принадлежит Алексею, еще на 50% — Ольге Васильевне Седовой. Данных о финансовой деятельности пока нет.
«Он мне всё отдаст»
Таким образом, семья Блиновских имеет отношение к 16 компаниям, включая ИП. Кстати, сама Елена не отрицает участие мужа в ее бизнесе. В интервью Ксении Собчак она рассказывала, что целиком доверяет супругу.
— Знаешь, если мы с ним когда-нибудь разойдемся, он мне всё отдаст, я уверена. Я прям в этом уверена, — рассказывала Елена Блиновская в интервью журналистке.
В том же разговоре с Собчак Елена Блиновская говорила, что для нее деньги — это легко. В качестве примера она привела историю, когда выложила сторис в соцсетях на свой день рождения с номером своей карты. За два часа подписчики прислали ей 2,5 миллиона рублей.
При этом на все попытки Ксении Собчак узнать, сколько же Блиновская примерно зарабатывает за год, автор «Марафона желаний» увиливала, заявив, что даже родная мать не знает, какая сумма лежит на счетах коуча.
— Объясни мне, откуда в твоей семье это правило о том, что про деньги и свой заработок говорить стыдно? — спросила Ксения Собчак у Блиновской.
— Объясню, это классный вопрос. Недавно я стала поднимать историю своего рода, и мне на глаза попалась справка, прям справка, из архива о раскулачивании семьи по отцовской линии. Возможно, оттуда, — объяснила она.
Однако в своем расследовании об инфоцыганах, вышедшем на ютьюб-канале «Осторожно: Собчак» в 2021 году, журналистка всё же упомянула годовой доход Елены Блиновской. По ее подсчетам, на тот момент он перевалил за 4 миллиарда рублей.
Это больше похоже на «утку»
После того как заголовки СМИ стали пестрить сообщениями о том, что на блогеров заводят уголовные дела из-за финансовых махинаций, многие подумали, что следующей, на кого обратят внимание, будет сама Блиновская. В разговоре с 76.RU блогер не отрицала — к ней могут возникнуть вопросы.
— Естественно, вопросы могут возникнуть ко всем абсолютно. Точно так же, как и к вам, и ко всем. То есть тут я ничем не отличаюсь, я не небожитель. Я обычный человек, — рассказала Елена корреспонденту 76.RU. — Как мне к этому относиться? Я не знаю. Мне бы точно не хотелось, чтобы ко мне пришли. Но то, что это часть показательного выступления, это тоже факт.
Тогда же по телеграм-каналам начала распространяться информация о том, что полиция начала проверку в отношении Елены Блиновской после заявлений от нескольких участниц ее марафона, которые считают, что их обманули. Сама блогер эту информацию отрицает.
— Если честно, никаких документальных подтверждений не приходило. Сейчас это больше похоже на «утку», и вообще ничего нет. Никаких оснований. То есть никаких бумаг, никаких людей. Вообще ничего. Но то, что пресса хайпует на этом, что я могу сказать, тема актуальная, — говорит коуч.