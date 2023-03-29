«Не хотелось, чтобы ко мне пришли»: как многодетная мать и блогер Елена Блиновская сколотила миллионное состояние на желаниях

Преследования уже начались: внимание силовиков привлекли блогер Лерчек (Валерия Чекалина) и ее муж Артем. Пара обвиняется в неуплате налогов на 300 миллионов рублей, а дома у них нашли несколько люксовых авто, слитки золота и десяток паспортов, один из которых — американский. Еще одно уголовное дело возбудили на блогера Александру Митрошину — продавца курсов по продажам в социальных сетях. Тоже о неуплате налогов на 120 млн рублей.

Многие предполагают, что следующей может стать блогер и автор курса личностного роста «Марафон желаний» 41-летняя Елена Блиновская.