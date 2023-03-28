Дочь — в приют за антивоенный рисунок, отцу — 2 года за дискредитацию. Трагичная история семьи Москалевых

В школу приезжала полиция и сотрудники ФСБ, после чего девочка, по словам отца, просто испугалась дальше ходить туда. Семья осталась в родном городе Ефремов Тульской области. Алексей подумал, что после этого случая к ним больше никто не придет — и решил не предавать дело огласке.

Но в конце 2022 года домой к Алексею пришли с обысками, у него забрали все деньги и технику. В СК возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии — уже за несколько постов на странице в «Одноклассниках». Алексей настаивает, что эти посты писал не он. По странице невозможно определить, кому она принадлежит: там нет личных фотографий и других данных.