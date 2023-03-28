Дочь — в приют за антивоенный рисунок, отцу — 2 года за дискредитацию. Трагичная история семьи Москалевых

Отца шестиклассницы Маши Москалевой, которая сделала на уроке ИЗО антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии по статье о повторной дискредитации армии. Сам Алексей Москалев на заседании не присутствовал — накануне ночью он сбежал из-под домашнего ареста. Местоположение мужчины неизвестно, но его дочь Маша сейчас все еще находится в приюте.
Как именно отец-одиночка дискредитировал армию? И почему его разлучили с дочерью? Мы собрали в одном видео всё, что известно об этом деле. Смотрите его чуть выше.
Внимание к семье оказалось приковано после того, как Маша Москалева, дочь Алексея, подготовила на уроке изо антивоенный рисунок. На девочку начали давить, а соцсети ее отца оказались в поле зрения силовиков. Они нашли в «Одноклассниках» антивоенный комментарий, якобы оставленный Алексеем Москалевым, и завели на него первое административное дело.
В школу приезжала полиция и сотрудники ФСБ, после чего девочка, по словам отца, просто испугалась дальше ходить туда. Семья осталась в родном городе Ефремов Тульской области. Алексей подумал, что после этого случая к ним больше никто не придет — и решил не предавать дело огласке.
Но в конце 2022 года домой к Алексею пришли с обысками, у него забрали все деньги и технику. В СК возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии — уже за несколько постов на странице в «Одноклассниках». Алексей настаивает, что эти посты писал не он. По странице невозможно определить, кому она принадлежит: там нет личных фотографий и других данных.
После этого Алексей с Машей ненадолго уехали из Ефремова, но в начале марта силовики нашли их и там. Алексея забрали на допрос в СК, а Машу отвезли в приют, где она находится до сих пор. По словам директора этого «социально-реабилитационного центра» Ольги Денисовой, Маша чувствует себя хорошо, но от нее самой вестей не слышно.
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27 марта прошел суд, где выступили свидетели обвинения и защиты. Прокурор запросил два года колонии для Алексея. Его адвокат Владимир Билиенко говорил, что это слишком большой срок для ранее несудимого человека по статье такой небольшой тяжести. Но суд посчитал иначе.
6 апреля в Ефремове пройдет еще один суд — по иску местных органов опеки, которые хотят ограничить Алексея в родительских правах.