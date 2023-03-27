Мобилизованные врачи на СВО стали медсестрами. История анестезиолога

«Я боюсь остаться одна»

Пока муж «за лентой» делает свою работу, его супруга с дочерью и их общим сыном в Чите пытается решать вопросы финансовые. Анастасия не в силах сдержать слезы рассказывает про ипотеку, которую с Андреем в качестве созаемщиков взяли не так давно, кредиты и ее долг перед Министерством здравоохранения Забайкалья за прерванный контракт по программе «Земский доктор»: в 2018 году ей пришлось вернуться из сельской местности в Читу, чтобы ухаживать за отцом, у которого обнаружили онкологию.

