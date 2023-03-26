«Испытал, не мое»: вернувшийся из плена доброволец — о том, как изменилась его жизнь после СВО

37-летний Максим Коновалов из Ярославля пошел на спецоперацию добровольцем в сентябре 2022 года. Его воодушевляло, что он может помочь находящимся там, о чем он с улыбкой рассказывал на камеру для правительственных СМИ и Telegram-каналов. Дома Максима остались ждать жена Алла, парализованный тесть и больная теща.
В октябре ярославец перестал выходить на связь, а в последнем разговоре с семьей сообщил, что его перебросили ближе к зоне СВО. В это же время в интернете разошелся ролик, на котором мужчина, очень похожий на Максима, говорит, что попал в плен. Он позвонил жене и рассказал, что сидит в украинской тюрьме для пленных.
Вернуть добровольца в Россию удалось только в конце февраля. Тогда Министерство обороны опубликовало ролики. Максим снова сиял улыбкой — на этот раз потому, что возвращался домой.
Что было в плену и почему его освободили — смотрите в видеосюжете наших коллег из 76.RU, который опубликован чуть выше.
Пока Максима не было, Алла с парализованным отцом жили на 15 тысяч рублей, которые приходили на карточку мужа, и на пенсию отца-инвалида.
— Получила 15 тысяч. Ну вот как удавалось выжить? Подруга помогала. Главное, чтобы ему [папе] была еда и кошкам, — рассказала Алла.
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Несмотря на пережитый стресс, ярославец на вопрос о службе отвечает утвердительно. Мол, не передумал, но хотел бы делать это в части.
— Я сходил, увидел, испытал — не мое, — говорит Максим. — Честно, не хотел бы вернуться. Это страшно. Видел мертвых. Просто ты не мог им помочь, даже забрать тело, люди оставались лежать на земле.
Через неделю он должен вернуться в воинскую часть в Подмосковье, его контракт заканчивается в конце месяца, однако Максим не знает, отпустят ли его домой. Во время реабилитации после плена представитель Минобороны сказал, что вернувшихся не возвращают «за ленточку». Это дает Максиму надежду.