«Испытал, не мое»: вернувшийся из плена доброволец — о том, как изменилась его жизнь после СВО

Вернуть добровольца в Россию удалось только в конце февраля. Тогда Министерство обороны опубликовало ролики. Максим снова сиял улыбкой — на этот раз потому, что возвращался домой.



Что было в плену и почему его освободили — смотрите в видеосюжете наших коллег из 76.RU, который опубликован чуть выше.

