Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, сколько бывших заключённых помиловали за службу в зоне СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что более 5 тысяч заключённых закончили свой контракт с компанией и уже получили помилование. По его словам, только 0,31% помилованных совершают преступление в течение месяца после окончания контракта.
— Процент лиц, которые совершили повторное преступление в течение одного месяца,— 0,31%. Это в 10–20 раз меньше, чем стандартные показатели до СВО. Поэтому могу сказать с уверенностью: преступность в России мы снизили в десять раз, а подковали бывших заключенных лучше, чем подковывали пионеров и октябрят в советское время, — привела слова Пригожина его пресс-служба.
Сам Евгений Пригожин ранее говорил, что с заключенными заключается контракт на полгода. Как объясняла член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева, заключенным, заключившим контракт с ЧВК «Вагнер», дают помилование до того, как вывезти из колонии. Процедура помилования при этом является государственной тайной, поэтому указы не публикуются.
В начале января 2023 года Пригожин объявил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в СВО в качестве добровольцев в группе «Вагнер», завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, заявил, что «вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством». В феврале основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о том, что набор заключённых завершён.