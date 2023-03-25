Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, сколько бывших заключённых помиловали за службу в зоне СВО

В начале января 2023 года Пригожин объявил, что первая группа бывших заключенных, участвовавшая в СВО в качестве добровольцев в группе «Вагнер», завершила свой полугодовой контракт, с них сняты все судимости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти слова, заявил, что «вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством». В феврале основатель ЧВК «Вагнер» сообщил о том, что набор заключённых завершён.