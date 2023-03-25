«Главный интерес Китая в России — не экономический». Известный китаист — об отношениях двух стран после встречи Си и Путина

— Это очередной визит Си Цзиньпина в Москву, в нем нет ничего экстраординарного. Еще с 1990-х годов у России с Китаем действует механизм ежегодных официальных государственных визитов. Он был приторможен на время пандемии — несколько раз лидеры двух стран встречались онлайн. В этом году, исходя из очередности, китайский лидер должен был прибыть в Россию — вот он и приехал.



Что касается союзников, если под «союзниками» понимать обязательства по взаимной обороне, то союз между нашими странами не предусматривается, да никто к нему и не стремится. Про некоторую поддержку Китаем России говорить можно. Например, Си Цзиньпин уже второй раз выбирает Россию как первую страну, в которую он приезжает после избрания. Он приезжал в 2013 году, тоже в марте, сразу после прихода к власти. Сейчас у него начинается третий срок — и он снова приезжает в Россию. Есть в этом, безусловно, некоторая символика: Россия — главный и ценный стратегический партнер.

