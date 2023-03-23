Родителям погибших в СВО солдат хотят простить кредиты: новости СВО за 22 марта

Губернатор Севастополя отметил, что военные корабли после атаки не повреждены, в зданиях на улице Ленина выбило окна, мирные жители не пострадали.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства сообщил, что два из трех беспилотников уничтожили девушки-военнослужащие.

— Два аппарата были уничтожены старшим матросом контрактной службы Фалеевой Мариной Александровной и главной старшиной Целуйко Татьяной Витальевной, — сказал Шойгу.

Министр обороны поручил представить девушек к наградам и выписать им денежную премию.