«Ты с ума сошел... Там же снег, холодно!» Как китаец променял Лондон на Россию и теперь живет по нашим традициям

— Я только приехал в Тюмень, пришел в кафе и заказал чай. Меня спросили, нужен ли сахар. А я ответил: «Сахар? А для чего он?» Так мне объяснили, что он добавляется в чай. Я был в шоке. Мы так не пьем чай, — рассказывает Чжоу Пу. — Наверное, русские очень любят сладкое, поэтому всё такое вкусное, — говорит герой.

Но любой человек, уехавший далеко от родины, рано или поздно заскучает по традиционным блюдам. Чжоу Пу периодически ищет что-то острое в местных заведениях. Правда, представление россиян об остром вкусе сильно отличается от того, к чему привыкли китайцы. Поэтому угодить им непросто. Последний раз Чжоу Пу насладился вкусным по китайским меркам обедом лишь в Санкт-Петербурге, куда он отправился на новогодние праздники.

Вопрос питания волновал и маму Чжоу Пу. Она постоянно спрашивает сына, как он поел и сколько в России стоят продукты. Иногда наш герой даже снимает ценники в магазинах, чтобы успокоить родителей. В Китае некоторые продукты гораздо дороже. Например, овощи. Почему так, он не смог объяснить.