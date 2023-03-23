«Ты с ума сошел... Там же снег, холодно!» Как китаец променял Лондон на Россию и теперь живет по нашим традициям

Чжоу Пу приехал в Россию из Нанкина, это бывшая столица Китая с населением больше восьми миллионов человек. Он единственный ребенок в обычной семье, где мама — предприниматель, а папа — учитель по шахматам в частной школе. Сейчас Чжоу Пу — студент университета в Тюмени. Он рассказал нашим коллегам из 72.RU, как исполнил в России свою мечту и что его восхищает, а что удивляет в нашей стране.
Чжоу Пу выбирал между Англией и Россией
Когда пришло время определяться с будущей профессией, Чжоу Пу решил, что хочет связать свою жизнь с нефтяным делом. В Китае это перспективное направление. Перед ним встал выбор: поехать в Англию и учить нелюбимую экономику или отправиться в Россию и учить сложный русский язык. Посоветовавшись с родителями, он решил, что правильнее выбрать Россию, и поступил в Тюменский индустриальный университет.
Тюмень он представлял промышленным городом, серым, холодным и некрасивым. Особенно после жаркого Нанкина, где бывает +40 °С летом, а в самую холодную зиму — -3 °С. Но в реальности, по словам Чжоу Пу, всё оказалось намного лучше, чем представлялось.
После жизни в мегаполисе Тюмень кажется Чжоу Пу маленьким уютным городом. Дома, что стоят на центральных улицах, на его родине называют «Стиль СССР». Такие же хрущевки можно встретить сейчас на севере Китая. В крупных же городах от старых домов принято избавляться. Именно поэтому Чжоу Пу с таким интересом прогуливается по исторической части Тюмени и рассматривает уцелевшие особняки купцов. Ему удивительно, как эти резные домики дожили до сегодняшних дней, и любопытно узнать о прежней жизни людей в Сибири.
— У меня появились в Тюмени любимые места: это мост Влюбленных и улица недалеко, где много исторических домов, там такой русский стиль, очень красиво. В моем городе мало старых домов, ценится больше современная архитектура. Мы потеряли нашу традицию, — рассказывает Чжоу Пу.
Чтобы увереннее общаться на неродном языке, Чжоу Пу устроился учителем китайского в Тюмени. Русский он начал учить еще до поступления. Сложнее всего ему давались слова «страна» и «сторона» — он не понимал, чем они отличаются. А еще трудно было разобраться с русскими именами. Он думал, что Мария и Маша — это два разных человека. Поэтому когда его ученики сокращали имена друг друга, он не понимал, кто из них кто.
Чжоу не раз удивлялся некоторым привычным для нас вещам. Он говорит, что его удивил закон о запретах продажи алкоголя, а еще отсутствие кампуса у студентов. Вузы в Тюмени разбросаны по городу, и все студенты добираются до учебы из разных районов.
Китайцу очень нравится местная еда, особенно сладости. Чжоу Пу очень любит русское мороженое. В его стране в продукты добавляют меньше подсластителей и сахара, поэтому вкус менее яркий. А чай с сахаром и вовсе привел его в шок. Это не мы так придумали. Это слова нашего героя.
— Я только приехал в Тюмень, пришел в кафе и заказал чай. Меня спросили, нужен ли сахар. А я ответил: «Сахар? А для чего он?» Так мне объяснили, что он добавляется в чай. Я был в шоке. Мы так не пьем чай, — рассказывает Чжоу Пу. — Наверное, русские очень любят сладкое, поэтому всё такое вкусное, — говорит герой.
Но любой человек, уехавший далеко от родины, рано или поздно заскучает по традиционным блюдам. Чжоу Пу периодически ищет что-то острое в местных заведениях. Правда, представление россиян об остром вкусе сильно отличается от того, к чему привыкли китайцы. Поэтому угодить им непросто. Последний раз Чжоу Пу насладился вкусным по китайским меркам обедом лишь в Санкт-Петербурге, куда он отправился на новогодние праздники.
Вопрос питания волновал и маму Чжоу Пу. Она постоянно спрашивает сына, как он поел и сколько в России стоят продукты. Иногда наш герой даже снимает ценники в магазинах, чтобы успокоить родителей. В Китае некоторые продукты гораздо дороже. Например, овощи. Почему так, он не смог объяснить.
О путешествиях по России
Прожив меньше года в России, Чжоу Пу уже успел побывать в Санкт-Петербурге, Москве, на Байкале и в Мурманске.
— Все китайцы знают эти города. Я еще до того, как начал учить русский язык, слышал песню про Байкал и очень хотел попасть туда. Мурманск меньше, чем Тюмень, но его знают у меня в стране. Все хотят приехать и посмотреть своими глазами северное сияние. Когда я оказался в России, то сразу решил, что Новый год надо отметить на Красной площади в Москве. Но меня переубедили, сказав, что там очень много людей. Поэтому 31 декабря мы с друзьями провели на площади в Санкт-Петербурге. А оттуда уже отправились в Мурманск охотиться на северное сияние, — рассказывает Чжоу Пу. — В этот город надо ехать именно зимой. Он очень маленький и неудобный: мало такси и немного магазинов. Но это всё не мешает, поскольку все едут туда за северным сиянием. Я еще жил в Китае, когда мечтал попасть в Мурманск. Уже тогда я знал, какой отель выбрать лучше, когда ехать, где попробовать краба и кто поможет найти сияние.
Но увидеть северное сияние — это не так легко, как может показаться. На него нужно в прямом смысле слова охотиться. В Мурманске есть даже настоящие охотники за северным сиянием, которые готовы вместе с туристами искать место, где лучше и красивее всего наблюдать за необычным свечением в небе. Для этого нужно быть готовым уехать далеко за город по плохой дороге в мороз. Так и поступили Чжоу Пу с друзьями.
— В Мурманске охотник за северным сиянием — это профессия. Ехать самому и искать сияние слишком опасно из-за мороза. Мы нашли нужного человека, но в первый день была слишком плохая погода. Мы ехали сначала в одно место, которое находится в двух часах от города, но там было большое облако. Оно мешало и не давало смотреть за сиянием. Мы поехали в другой день. Нам повезло, но мы увидели маленькое сияние — оно было неяркое и не такое, каким себе представляли. Поэтому мы поехали еще и в Териберку. Это очень маленький город, состоящий из нескольких зданий: одной школы, больницы, двух магазинов и дома. Всё. Мы сняли квартиру, а потом, когда я отдыхал от сложной дороги, то услышал, как люди кричали на улице: «Посмотрите, посмотрите, это северное сияние». Я быстро оделся и спустился. Было очень красиво. Я снимал фото и видео. Так исполнилась мечта, — рассказывает Чжоу Пу.
Долго гостить в таких местах слишком опрометчиво. Туристам позвонили и предупредили, что погода портится и если они задержатся еще хоть на день, то рискуют опоздать на самолет. Чжоу Пу пришлось ехать в Мурманск на машине под покровом ночи.
Туристы приехали перед вылетом рано утром — в четыре часа. Стеснительные и учтивые китайцы постеснялись будить хозяйку квартиры, которую они сняли заранее, чтобы там дождаться вылета, и провели восемь часов в подъезде.
— На улице -40 °С, а в подъезде было тепло. Я спал на полу. Это был кошмар. Но позвонить хозяйке квартиры было невежливо, слишком поздно, — рассказывает герой. — Я очень устал тогда. Но это же путешествие, во время которого всегда есть что-то плохое и хорошее.
Это не единственное приключение, которое запомнилось иностранцам в России. Еще одно — поездка на Байкал.
Знаменитое озеро было еще одной мечтой китайцев. Они приехали туда летом: на самолете — пять часов, потом еще восемь — на автобусе. Во время путешествия Чжоу Пу заболел, погода была нежаркая, но он всё равно решил искупаться в Байкале. Его забавляло, что русские не рисковали погрузиться в холодную воду, а китайцы — запросто.
— Я теперь могу русским сказать: «А вы купались в Байкале? А я — да», — смеется Чжоу Пу.
Больше впечатление на китайцев произвели наши поезда. В Китае поезда быстрые и современные. А в России, с их слов, «ползущие» и необычные. Экзотичность не только в интерьере вагонов, но и в попутчиках, которые готовы излить друг другу душу и поговорить на политические темы с незнакомцами. Нашему герою попалась пьяная компания, которую Чжоу Пу понимал с трудом.
Такой разный Новый год, но похожие традиции
Новый 2023 год наш герой провел в Санкт-Петербурге, как мы и говорили выше. Но вообще, по словам китайца, для них 31 декабря — обычный день. Самый важный праздник — китайский Новый год, который отмечается гораздо позже.
— В этот праздник нам обязательно надо собраться всей семьей, поесть, обсудить итоги года. Есть еще одна традиция — это пельмени. В новогоднюю ночь мы все лепим пельмени — они как символ счастья и здоровья, — рассказывает Чжоу Пу.
Вместо подарков в Китае друг другу дарят красные конверты с деньгами.
Приобщился наш герой и к русским традициям. Как-то он поразил свою маму видео, на котором после бани бросился в снег.
— Мама мне написала что-то вроде: «Ты с ума сошел... Почему без одежды на улице? Там же снег, холодно!» — смеется Чжоу Пу.
Останется ли Чжоу Пу в России
Чжоу Пу с большим любопытством знакомится с русскими традициями. В ближайшие годы уезжать отсюда он не планирует. Хочет завязать с преподаванием и погрузиться в учебу. Но вот оставаться в Тюмени не хочет. Чжоу Пу решил поступать учиться в Санкт-Петербурге. А дальше — как карты лягут.