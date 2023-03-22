«Никогда не видели голубоглазого человека»: как продавец запчастей из России получил рабочую визу и уехал в Японию

«Мне выдали справку, что я могу спокойно выезжать»

Данил живет в Японии уже пять месяцев. Изначально он не собирался переезжать. Но парень всегда интересовался машинами, и знакомые предложили поработать в этой области.



— У меня был свой бизнес, занимался «товаркой», и мне всегда были интересны машины. Как-то познакомился с ребятами, которые занимаются запчастями в Японии. Мы разговорились, и они сказали: «Если хочешь — поедешь в Японию». И вот как-то так произошло удачно, — вспоминает Данил.

Компания помогла Данилу оформить рабочую визу — отправила официальное приглашение. Заполнив документы, он отправил их в японское посольство в Москве. Через неделю пришел ответ, что виза одобрена, и Данил купил билеты на самолет. Однако незадолго до вылета была объявлена мобилизация, поездка оказалась под угрозой.

