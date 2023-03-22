«Никогда не видели голубоглазого человека»: как продавец запчастей из России получил рабочую визу и уехал в Японию

Япония — далекая и привлекательная страна. Туристы со всего мира съезжаются, чтобы изучить ее богатую культуру, полюбоваться самыми современными машинами и урвать сувениры из любимого аниме. Однако попасть в страну не так просто: необходима виза и предстоит долгий перелет. Продавец запчастей из Красноярска Данил смог получить рабочую визу и улетел в Японию практически одновременно с объявлением мобилизации. Он рассказал корреспонденту NGS24.RU Дарье Дениско, как эмигрировал и что его удивляет в новой стране.
«Мне выдали справку, что я могу спокойно выезжать»
Данил живет в Японии уже пять месяцев. Изначально он не собирался переезжать. Но парень всегда интересовался машинами, и знакомые предложили поработать в этой области.
— У меня был свой бизнес, занимался «товаркой», и мне всегда были интересны машины. Как-то познакомился с ребятами, которые занимаются запчастями в Японии. Мы разговорились, и они сказали: «Если хочешь — поедешь в Японию». И вот как-то так произошло удачно, — вспоминает Данил.
Компания помогла Данилу оформить рабочую визу — отправила официальное приглашение. Заполнив документы, он отправил их в японское посольство в Москве. Через неделю пришел ответ, что виза одобрена, и Данил купил билеты на самолет. Однако незадолго до вылета была объявлена мобилизация, поездка оказалась под угрозой.
— Я очень переживал по этому поводу. Я отслужил буквально два года назад. Позвонил в военкомат, представился и сообщил, что нужно ехать в командировку. Так как я ИП, я заключил договор с ребятами и по этому договору могу официально выезжать в командировки. В военкомате я заполнил заявление, но после этого дня три вообще ничего не говорили, не звонили, не писали, не отвечали на мои звонки. Через три дня меня позвали поговорить — еще раз попросили мои документы, спросили, куда, зачем еду и так далее. После собеседования мне выдали справку, что я могу спокойно выезжать, — рассказал Данил.
После этого предстоял долгий перелет с пересадками: Красноярск — Москва — Дубай — Токио. Билеты обошлись в 90 тысяч рублей. Данил переживал, что поездка сорвется, но на границе в Москве у молодого человека проверили паспорт и спокойно, без вопросов, пропустили на самолет.
Путешествие заняло больше суток. В аэропорту Дубая парень провел 12 часов без возможности выйти в город, однако все перелеты были комфортными — с питанием, удобными креслами и зарядками.
Еще одна проблема, с которой пришлось столкнуться, — коронавирус. За два часа до вылета из страны пришлось сдавать ПЦР-тест. В России его никто не проверял, но он был необходим в Дубае.
— В Дубае прямо сильно проверяли и некоторых отводили в сторонку. Я так понял, что они не сели в самолет, потому что были какие-то проблемы с тестом. В Дубае сделали личный QR-код, заполнили паспортные данные, расписали, зачем приехали, на какой срок, сотрудники проверили, есть ли симптомы болезни, — рассказываем Данил.
Наконец красноярец оказался в Токио. Но и на этом поездка не закончилась — переночевав в гостинице, он отправился на скоростном поезде на север страны — в город Мориока.
«До сих пор к этим продуктам не могу привыкнуть»
Сейчас Данил живет в 500 километрах от столицы. Город Мориока красноярец выбрал не по собственному желанию, там находится компания, в которой он работает. Однако у жизни вдали от мегаполисов есть свои плюсы. Один из таких — относительно недорогое жилье. Рассказы о крохотных квартирах в Токио слышали многие (да, именно в такой жил герой третьего «Форсажа»), но Данилу повезло с жилплощадью.
— Я живу в двухкомнатной, по меркам Японии, квартире. По факту она трехкомнатная — две спальни, кухня, зал. Сейчас живу один. Жилье около
С продуктами и едой проблем нет, признаётся молодой человек. Но не во всех супермаркетах встретишь привычную нам гречку или творог, а некоторые продукты и вовсе непонятны. Однако цены весьма приемлемы.
— До сих пор к этим продуктам не могу привыкнуть, потому что тут нет нормальной колбасы, нельзя купить целую палку. В магазинах всё по 200–300 граммов, и она уже тонко нарезана. Цена — около 250 рублей. Помидоры поштучно продаются по 120 иен (60 рублей) за штуку. Огурцы обычно по три штуки продаются за 300 иен (150 рублей). Есть также рынки. По воскресеньям я сажусь на велик, еду на рынок. Недавно за 50 рублей целую коробку хурмы купил, два ананаса — 70 рублей, — рассказывает Данил.
За жилье и питание платит компания, в которой парень сейчас работает. Остальные расходы — вещи, путешествия, развлечения — Данил оплачивает самостоятельно.
Мориока — город небольшой, там живут около 290 тысяч человек. Нет метро, из общественного транспорта такси и автобусы. Однако такси — дорогое удовольствие. За три километра пришлось однажды отдать больше трех тысяч рублей. Также нет привычного россиянам приложения для заказа, японцы по старинке вызывают машину по телефону. Благо такси приезжает в течение пяти минут.
— Приезжает водитель на старенькой, но ухоженной и красивой машине. Он выходит и открывает нам дверь. Я понять не могу, точно ли мы «эконом» заказали. Когда мы сели, водитель побежал на свое место, кнопку нажал и дверь сама закрылась. Я такой — опа, нифига себе! Вот такие мелочи и сравниваешь, то есть всё для людей. Чтобы водителю, условно, в мороз не выходить из машины, чтобы человеку открыть дверь, он просто кнопку нажимает, дверь сама открывается, — делится впечатлениями Данил.
Местные, как правило, передвигаются на личных автомобилях. Почти у всех в семьях есть машина, а то и не одна. Японцы без машин предпочитают ездить на велосипедах.
Одна из главных проблем — язык. Данил до этого не изучал японский.
— Язык тяжелый, но по-английски более-менее японцы понимают, есть переводчик. Учу японский, но он тяжело дается, иероглифы вообще не понимаю и в ближайший год я точно их не пойму, — сетует красноярец. — А так базовые какие-то слова я могу сказать. В большинстве случаев понимаю, что мне говорят, потому что эти слова каждый день слышу.
«В каждом городе всё по-своему, у каждого своя история»
При упоминании Японии у многих в голове всплывут картинки мегаполисов с их небоскребами, толпами и дорогими машинами, но Данил уверяет, что Япония очень разная.
— В каждом городе всё по-своему, у каждого своя история, разный менталитет, речь. Какой-то [город] больше молодежный, спортивные машины гоняют, в маленьких городках больше пенсионеров живет, — делится наблюдениями Данил.
За пять месяцев он успел побывать в Хатимантаи, Токио, Фукуяме и других городах и мелких деревушках. Особенно запомнился город Курасики. Раньше там жили высокопоставленные люди Японии, а сейчас в городе сделали музей.
— Когда Америка напала с ядерными бомбами, этот городок не стали трогать, потому что там жили чиновники. Уцелели старинные, многовековые дома, и из городка сделали музей — можешь ходить смотреть. Также у знакомого есть свой музей в этой деревушке. Он нас туда водил, показывал картины. Запомнилась картина, которая стоит около
От столицы парень в восторге. На дорогах Токио он встречал автомобили, которые словно вышли из Need for Speed (серия гоночных компьютерных игр. — Прим. ред.), а также множество казино, в том числе для несовершеннолетних.
На улицах города всегда чисто, а жители сортируют мусор (правда, на дорогах не хватает урн). Закон суров в отношении курильщиков — никто не курит на ходу или в людных местах. А многие и вовсе «смолят» в закрытых машинах с включенным кондиционером.
— Ты попадаешь просто в небоскребы, я первый раз в своей жизни видел такие здания — ты смотришь и не видишь конца и края. На улице чисто, никто не мусорит, везде пешеходные тротуары, везде стоят регулировщики, — описывает Данил столицу Японии.
Жизнь в столице, по словам молодого человека, и правда дорогая. За одну комнатку цены доходят до 700 долларов в месяц, помимо этого еще надо оплачивать еду, свет, газ и свои расходы.
Еда в Японии также удивила сибиряка. Он рассказывает, что с удовольствием пробует морепродукты и ни одни даже самые дорогие и качественные красноярские роллы не сравнятся с токийскими.
— У них суши — это комочек риса и сверху рыба, рядом ставят имбирь, васаби. Васаби не порошковый в пакетике, а именно настоящий. Я уже ел суши с тунцом, морским ежом, фугой. Но на самом деле я бы сейчас с удовольствием съел шашлык с лепешкой или горячим хлебом, — шутит молодой человек.
«Может быть, я покажу тебя своей семье?»
С японцами Данил смог найти коннект. Он рассказывает, что не сталкивался с негативом от местных. Наоборот — все проявляли дружелюбие и старались помочь.
Однажды у Данила завязался разговор в общественной бане (они в стране очень популярны). Раз в полчаса приходит человек, который берет пробу воды, контролирует чистоту. После отдыха мужчина предложил парню подвезти его до дома, чтобы тот не шел по морозу. Во время поездки они подружились, и мужчина пригласил красноярца на ужин — к семье и друзьям.
— Он мне говорит: «У меня дочки никогда не видели голубоглазого человека, тем более русского. Может быть, я тебя покажу своей семье?» Я согласился. Выходят четыре девочки, полусонные, время часов 11, и на меня смотрят, как на статую. Глаза прямо расширились — не могут понять, кто я такой, — со смехом вспоминает Данил.
Японцы уважают закон, правила и традиции. В большинстве случаев они делают всё по инструкции и не пытаются схитрить, что временами удивляет гостя из России.
— У них есть инструкция, правило, и они не будут думать, как можно сделать по-другому. Допустим, русский пытается как-то извернуться или по-другому сделать. Японцу как сказали, он так и сделал. Для меня это робот, зомби, — говорит Данил.
О том, что японцы ужасные трудоголики, знают во всём мире. Когда Данил только приехал в страну, ему объяснили, в чем причина такой любви местных к работе. Именно долгая работа на одном месте позволяет выйти на хорошую зарплату и пенсию.
— Они не как мы, когда поработал чуть-чуть и ушел, бегаешь с одной работы на другую. Они если отучились, допустим, на юриста, то пошли по специальности работать, — говорит Данил. — У них с каждым годом зарплата повышается, и к пенсии японцы могут зарабатывать около
Многие красноярцы уехали из России после начала спецоперации, а потом мобилизации. NGS24.RU уже рассказывал о переехавших жить в Сербию, Грузию, Казахстан, Марокко, Узбекистан.