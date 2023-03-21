Работал с Дорном и Гудковым: чем запомнится сооснователь Cream Soda Дима Нова, утонувший в Волге

С тобой иду по дну
В плену весенних губ я утону
С тобой иду по дну
В плену весенних губ я утону, утону
Строки одного из первых хитов группы Cream Soda «Volga» сейчас звучат как пророческие. Дмитрий Нова (Свиргунов — настоящая фамилия сооснователя группы. — Прим. ред.) часто писал свои тексты в доме в селе Диево-Городище Ярославской области. В ночь с воскресенья на понедельник, 20 марта, он погиб здесь, провалившись под лед Волги.
По одной из версий, псевдоним Нова образовался от второй части фамилии Дмитрия.
Клип к песне «Volga» тоже снимали в родном селе музыканта, здесь же работали над многими треками группы. В этом тексте наши коллеги из 76.RU рассказывают, как Дима Нова завоевал народную любовь, записал гимн самоизоляции и стал основоположником электронной музыки в России.
Под крылом Ивана Дорна
Группа Cream Soda основана в 2012 году двумя парнями, которые познакомились на сайте диджеев. Дима был из Ярославля, Илья Гадаев — из подмосковного Орехово-Зуева. Первые два года музыканты работали по Сети.
Нова писал для Cream Soda музыку и текст. Свои биты они рассылали по творческим студиям и лейблам. Первым, кто заметил молодую группу, стал поп-исполнитель Иван Дорн. В 2018 году они стали участниками музыкального лейбла Ивана Masterskaya. Первый «выстрелившей» трек, по мнению самих музыкантов, это песня «Красиво», был записан с его подачи.
Это сотрудничество было недолгим. Уже в 2019 году группа выпускает альбомы «Комета» (2019) и «Интергалактик» (2020) на лейбле Warner Music Russia.
Всероссийскую популярность группе принесли треки «Плачу на техно» — кавер на трек группы «Хлеб», а также «Никаких больше вечеринок», «Сердце лед», «Розовый фламинго», записанная дуэтом с певицей Аленой Свиридовой. На этот бум повлиял Александр Гудков.
Ребята познакомились еще в 2018 году и даже сняли совместный клип на песню «Уйди, но останься», в котором Александр впервые поцеловался с девушкой в кадре.
Продюсированием Cream Soda Александр занялся с 2019 года. Совместная работа принесла несколько экстравагантных клипов с российскими звездами. В их видео засветились — сам Гудков, актер Никита Кукушкин, историк и блогер Евгений Понасенков (признан иностранным агентом на территории РФ), певица Алёна Свиридова, актриса Саша Бортич, блогер и певица Ян Гэ, участники группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (признан иностранным агентом на территории РФ), Екатерина Варнава, ведущие Алла Михеева и Владимир Маркони и другие. Группа принимала участие в съемках проектов «Вечернего Урганта».
Трек «Никаких больше вечеринок» был написан, но не опубликован, за полтора года до пандемии коронавируса. Премьера состоялась в декабре 2021 года. После введения в России и мире самоизоляции текст песни приобрел новый смысл и стал гимном пандемии.
Добавим, что для своего продюсера ребята из Cream Soda писали биты для скандальных песен «Аквадискотека» и «Я узкий». Клип-пародию на завирусившийся трек исполнителя SHAMAN (Ярослав Дронов) «Я русский» проверял Следственный комитет на предмет возбуждения вражды или ненависти.
Творили в селе
Село Диево-Городище в Некрасовском районе Ярославской области для группы — место силы, здесь они писали музыку, снимали клипы и отдыхали с друзьями. Двухэтажный деревянный дом принадлежит маме Дмитрия Ольге, музыкант с юности хорошо знает эти места.
— Это дом, который моя мама, Ольга Геннадьевна, построила своими силами, без помощи мужчин, — рассказывал Дмитрий в интервью на YouTube-канале «А поговорить?».
На втором этаже дома появилась мини-студия, где группа работала над своими треками и писала музыку для других исполнителей. В частности, в 2020-м здесь записывал альбом «ЙАЙ» рэп-исполнитель Feduk (настоящее имя — Федор Инсаров). Об этом Федор написал в посте в соцсетях после гибели Димы.
— Помню, когда мы писали наш альбом в Городище, я уже ложился спать и вроде бы мы все уже пошли спать, но ты за стенкой вдруг начал играть на клавишах и что-то напевать фальцетом (по-моему, Фрэнка Оушена). Я вышел из комнаты и пару минут слушал и кайфовал от какой-то природной усталости и ценности этого момента. Тогда я увидел, как ты влюблён в музло, как трепетно ты к нему относишься и что это всё для тебя значит, — написал Feduk на личной странице (орфография автора. — Прим. ред.).
Знакомые говорят, что переход по льду Волги для Дмитрия и компании был традицией, это запечатлели в клипе «Красиво», его посмотрели больше 1,2 миллиона пользователей YouTube.
В первой части видео несколько человек в черной одежде следуют за девушкой в красном одеянии и несут обмотанное веревками тело.
Ярославль запомнит
В Ярославле Дмитрий учился в 33-й школе, а затем — на историческом факультете в ЯрГУ имени Демидова. Параллельно учебе работал охранником в ночном клубе «Мед». А когда обрел региональную популярность — арт-директором местного бара «Шкаф».
Диму Нову считают основоположником электронной музыки в родном городе. Они вместе с Ильей Гадаевым также стали основателями популярной тусовки FOREVER PUNK и техно-проекта Locked Club, символом которой стала балаклава. Мерч с изображением быстро разлетелся по России. К слову, у Димы есть такая же татуировка.
Вечеринки ребята организовывали в баре «Власть», ресторане Noodle Market, а еще на арт-площадке МОМ. На их концерты собиралось по несколько сотен человек. Вскоре тусовка начала покорять и другие города России.
— Думаю, что для всех молодых ребят из Ярославля Дима был и останется знаковой фигурой. Сначала он подарил городу классные вечеринки в роли арт-директора бара «Шкаф», показал, какой может быть музыка и ночная жизнь. Затем один за другим вышли альбомы и треки, которые были у каждого второго в плейлисте. Музыка была на 100% его стихией, — рассказала в беседе с 76.RU экс-координатор пространства Textil и Музея-Фабрики в Ярославле Александра Макарова.
Личная жизнь
О личной жизни Дмитрия известно немного. В 2020-м в интервью на YouTube-канале «А поговорить?» он признавался, что состоит в отношениях и посвятил своей любимой песню «К тебе» (из альбома «Комета»), которую он написал в доме Диево-Городище. Однако на его странице нет фотографий с возлюбленной, да и имя ее не раскрывается. Состоял ли Дмитрий в отношениях на 2023 год — загадка. Личным он предпочитал не светить.
Женщиной, которой он восхищался, была мама — Ольга. Она ведет свое дело, занимается охранными системами. Кажется, что это бизнес не для женщин, однако, как говорил Дмитрий, она успешно с этим справлялась.
По данным источников 76.RU, с отцом Дмитрий связь не поддерживал несколько лет. Родители жили порознь.
— С папой пути разошлись, мы слишком разные, мне доставляет дискомфорт общение с ним. Восприятие жизни о том, что общие человеческие понятия, что любой человек должен уважать, — говорил Дима в интервью на YouTube—канале «А поговорить?».
Вместе с Дмитрием под лед провалился его 25-летний брат Роман, тело до сих пор ищут спасатели. Также у ребят был третий младший брат, он еще учится в школе.
Что будет с группой?
Как гибель Димы Новы отразится на дальнейшем творчестве группы — пока неизвестно. В апреле Cream Soda должна была стать хедлайнером фестиваля GrelkaFest на горнолыжном курорте Шерегеш в Кемеровской области. 21 марта директор фестиваля Никита Гирин рассказал коллегам из NGS42.RU, что музыкальная часть программы будет изменена.
Напомним, 21 февраля у группы вышел клип на песню «МЕТАИСКРЕННОСТЬ». В видео 3D-версии Димы и Ильи изучают просторы кибервселенной и танцуют в клубе на концерте французского диджея Давида Гетты и у подножья горы на выступлении электронного дуэта Daft Punk в окружении динозавров.
— Это видео мы посвящаем планете Земля, выводы делайте сами. Ваши CREAM SODA, — говорится в описании видео, опубликованном на официальном канале группы.
Кроме того, группа занимается развитием собственного лейбла и творческого объединения STVOL, в который входят малоизвестные диджеи и музыканты. 25 марта STVOL проведет мероприятие в клубе Mutabor в Москве. Концерт с музыкантами лейбла был запланирован заранее, организаторы приняли решение не отменять выступление.
— Дорогие друзья! Нашей командой было принято решение не отменять мероприятие 25.03.23. Более того, мы наращиваем лайн-ап и в ближайшее время представим его вам. Все вырученные средства с билетов будут собраны и переданы семьям погибших, — говорится в Telegram-канале объединения.