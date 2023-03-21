Работал с Дорном и Гудковым: чем запомнится сооснователь Cream Soda Дима Нова, утонувший в Волге

Под крылом Ивана Дорна

Группа Cream Soda основана в 2012 году двумя парнями, которые познакомились на сайте диджеев. Дима был из Ярославля, Илья Гадаев — из подмосковного Орехово-Зуева. Первые два года музыканты работали по Сети.



Нова писал для Cream Soda музыку и текст. Свои биты они рассылали по творческим студиям и лейблам. Первым, кто заметил молодую группу, стал поп-исполнитель Иван Дорн. В 2018 году они стали участниками музыкального лейбла Ивана Masterskaya. Первый «выстрелившей» трек, по мнению самих музыкантов, это песня «Красиво», был записан с его подачи.