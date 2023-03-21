«В части называли святым». Как мобилизованному удалось доказать свое право на альтернативную службу

Перед АГС, как это обычно и бывает, Павел прошел комиссию: «Там вопросы задавали о том, что раньше священники и благословляли на войну, и сами воевали. Я сказал, что Библия учит другому». Этот ответ членов комиссии удовлетворил.



Следующие год и десять месяцев Павел проходил службу в Кингисеппском психоневрологическом интернате. Жил поблизости, в предоставленной комнате. Всё это время он проработал в прачечной. По словам Павла, воспоминания у него остались хорошие: «Это поселок (Неппово. — Прим. ред.) в глуши, кругом лес. Я работал на прачке в должности машиниста по стирке спецодежды. В мои обязанности входило загружать стиральные машины и выгружать из них. Коллектив тоже доброжелательный был: в этом интернате уже до меня проходило службу много альтернативщиков, поэтому управляющим была знакома и понятна моя позиция. Не удивлялись».

