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Спецоперация на Украине

Владимир Путин впервые прилетел в Мариуполь, Россия попала под обстрел: новости СВО за 19 марта

Главные события за последние сутки

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В Мариуполе Путин поговорил с местными жителями

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 19 марта.

Путин прилетел в Мариуполь

Владимир Путин впервые посетил Мариуполь, об этом сообщила пресс-служба Кремля. Президент РФ объехал несколько районов за рулем автомобиля и пообщался с местными жителями.

Люди пожаловались Путину на задержки зарплат и долгое оформление гражданства РФ. Президент пообещал, что поручит разобраться в этих вопросах, сообщил ТАСС пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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Видео: Kremlin.ru

Совещание в командном пункте СВО

Владимир Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону. Президент РФ заслушал доклады начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и ряда военачальников, сообщили в Кремле.

Курская область попала под обстрел

О случившемся сообщил губернатор Роман Старовойт.

— Сегодня ВСУ обстреляли несколько приграничных населенных пунктов Курской области: село Троицкое Кореневского района, деревню Елизаветовку и поселок Краснооктябрьский Глушковского района. К счастью, никто не пострадал.


— В поселке Краснооктябрьский Глушковского района, где насчитали десять прилетов, зафиксированы незначительные повреждения здания медпункта и четырех частных домовладений: осколками посечены окна, фасады, крыши и заборы. Также здесь есть несколько обрывов линий электропередачи. Ремонтные бригады приступили к устранению повреждений, — написал Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

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В Тульской области упал беспилотник

Об этом сообщили на сайте комитета по региональной безопасности. Там отметили, что угрозы для безопасности населения и инфраструктуры не возникло.

— В Одоевском районе между населенными пунктами Петровское и Маловель в поле вдали от жилых домов был обнаружен упавший беспилотный летательный аппарат без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности.

Упавший беспилотник без опознавательных знаков и ведомственной принадлежности обнаружен в Тульской области, сообщил комитет региона по региональной безопасности.

На месте работают оперативные службы.

ПутинРоссияУкраинаКремльМариуполь
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