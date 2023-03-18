Реально ли получить «шенген» весной 2023-го? Личный опыт россиян и советы эксперта

До майских праздников осталось полтора месяца, в среднем столько в нынешних условиях рассматриваются документы на шенгенскую визу (раньше это было делом пары недель). Увеличение сроков и сборов — не самые значительные изменения в процедуре получения «шенгена» для россиян. Больше всего туристов удручает количество отказов.
Возможно ли сейчас получить шенгенскую визу, в консульства каких стран лучше подавать, сколько это будет стоить? MSK1.RU отвечает на вопросы о «шенгене» в 2023-м.
Волна отказов
По статистике с профильных форумов, за период с середины 2022 года и до весны 2023-го количество отказов в шенгенской визе для россиян возросло примерно вдвое. В консульствах некоторых стран соотношение отказов и одобренных виз за некоторые месяцы было 50/50.
О своей попытке получения визы корреспонденту MSK1.RU рассказал читатель Николай.
— Подавался на французский «шенген», мне отказали. Причина отказа — отписка со словами «предоставленные данные не дают достаточно основания для получения визы».
Это действительно одна из наиболее распространенных причин для отказа сейчас. Также в визе нередко отказывают из-за «предоставления недостоверной информации». С этим можно столкнуться, например, если ваша бронь отеля к моменту рассмотрения заявления перестала быть действительной.
На французскую визу также подавалась и Елена, она решила оформить документы заблаговременно, но столкнулась с целым рядом трудностей, в первую очередь — с невозможностью записаться в консульство.
— Собираясь подавать документы, я узнала, что на «шенген» Франции на ближайшее время мест нет, нет записи даже на частную подачу даже в премиум-зал. Мы должны были лететь с подругой, ей как-то удалось найти свободный слот, а мне пришлось ждать. Хорошо, что мы начали планировать поездку заранее, больше чем за два месяца.
Порой фактические решения консульств не совпадают с тем, что написано на бумаге. Так, формально Финляндия открыта для выдачи виз российским туристам. Однако на форуме Винского появилась информация, что в регионах уже не принимают документы на финскую туристическую визу, получить «шенген», по словам участников форума, можно лишь по приглашению.
«Одобрено, но...»
Еще одна собеседница MSK1.RU — Карина, столкнулась с другими трудностями. Она подавала документы на испанский «шенген», ранее у девушки была кипрская виза, с ней же она побывала в Хорватии.
— Я не советую доверять агентствам на 100%, потому что среди них попадаются невнимательные, сама с этим столкнулась, — рассказывает Карина. Она советует собирать документы самостоятельно и всё проверять. — На сайте есть вся необходимая информация, чтобы собрать документы, есть много видео о том, как это сделать. Мне дали визу на месяц, на счету было
Карине, можно сказать, повезло. Если раньше «шенген» на месяц выдавался чаще всего тем, у кого до этого не было виз (остальные получали сразу на полгода, год или несколько лет), в нынешних условиях месяц — большая удача.
Чаще всего за последние месяцы россияне получают визу лишь под даты поездки. С учетом того, что визовый сбор возрос до 80 евро, получить разрешение на въезд, действительное лишь пару недель — не самая приятная перспектива, но самая вероятная.
— У меня хорошая визовая история, — вздыхает Илья, опытный путешественник, подававший в январе этого года документы на швейцарский «шенген». — В паспорте виза Германии на полгода, Испании — на два года, много штампов из других стран.
Илья, раньше посещавший по 5 новых стран в год, после начала спецоперации и связанных с ней западных санкций был вынужден отказаться от большей части запланированных маршрутов.
Куда подавать документы?
Многие европейские страны из-за внешнеполитической обстановки приостановили выдачу туристических виз россиянам. Поэтому для начала напомним, консульства каких стран сейчас принимают заявления.
По-прежнему туристическую шенгенскую визу можно получить в таких странах, как: Австрия, Германия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Венгрия, Словения, Швейцария, Португалия.
Куда же лучше подавать документы, чтобы вероятность отказа была минимальной? Об этом корреспонденту MSK1.RU рассказал Геннадий, эксперт по путешествиям, автор телеграм-канала «Улетай дешевле».
— Сейчас ситуация достаточно непредсказуемая, — отмечает он. — Например, Италия неформально требует финансовое обеспечение, которое на порядок превышает опубликованные официальные требования. Многие страны вообще перестали выдавать визы на срок более полугода. Однако бывают и исключения, но на это нужны веские причины: недвижимость, родственники и т. д. Например, Франция по-прежнему может выдать пятилетнюю визу, если предыдущая виза также была на пять лет.
— Важно помнить, что при подаче они обязательно требуют оплаченные авиабилеты, — отмечает эксперт. — Зато запись на подачу в эти страны практически свободная. Из особенностей можно отметить, что некоторые страны (Германия, Мальта и Словения) требуют наличие страховки, оформленной в европейских страховых компаниях, которую невозможно оплатить платежной картой российских банков.
Ранее мы рассказывали о том, можно ли получить «шенген», если вы в другой стране. У процедуры есть некоторые нюансы, но в остальном это не запрещено. Читайте также о том, сможет ли Абхазия стать бюджетной альтернативой Сочи, где отдыхать с каждым годом становится всё дороже. Кроме того, мы публиковали мнение российской туристки об отдыхе в Дагестане — он произвел на нее сильное впечатление.