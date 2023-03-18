Реально ли получить «шенген» весной 2023-го? Личный опыт россиян и советы эксперта

— Подавался на французский «шенген», мне отказали. Причина отказа — отписка со словами «предоставленные данные не дают достаточно основания для получения визы».



Это действительно одна из наиболее распространенных причин для отказа сейчас. Также в визе нередко отказывают из-за «предоставления недостоверной информации». С этим можно столкнуться, например, если ваша бронь отеля к моменту рассмотрения заявления перестала быть действительной.



На французскую визу также подавалась и Елена, она решила оформить документы заблаговременно, но столкнулась с целым рядом трудностей, в первую очередь — с невозможностью записаться в консульство.

