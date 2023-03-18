В Кремле прокомментировали решение Гааги выдать ордер на арест Путина: новости СВО за 17 марта

Почта Литвы приостановила работу с Россией

Почта Литвы временно прекратила прием бандеролей и посылок в Россию, если не предоставить дополнительные сведения. Как пишет «Фонтанка», исключение распространяется только на отправку писем.



На сайте предприятия говорится, что мера введена в рамках санкций Евросоюза против России. Чтобы отправить посылку, необходимо предоставить дополнительные сведения о категории вложений.

