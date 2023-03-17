Mary is OK: уехавшей в США россиянке грозит тюрьма и лишение детей за нападение на полицейского

27-летняя волгоградка Мария Трубинова уехала три года назад в США в поисках лучшей жизни. Она даже не подозревала, что американская сказка очень скоро превратится в кошмар, а мечта о спокойной и достаточно обеспеченной жизни сменится на желание поскорее оказаться дома, в России, где она сможет сменить тюремные стены на уют и спокойствие родительской квартиры. Об этом — в материале V1.RU.
Мечта об американском счастье
Всё началось три года назад, когда молодой специалист, выпускница архитектурно-строительного института Волгоградского государственного технического университета начала искать работу. Вариантов было немного. Работы по специальности практически не было, а если и была, то кто готов платить молодому специалисту нормальные деньги? Работать продавцом в сетевом магазине не хотела сама Мария. На тот момент у нее была открыта полугодовая виза в США. Мария решила попытать счастья за океаном и помочь своей семье, оставшейся в России.
— Первоначально у нее всё было хорошо, — рассказывает мать Марии, врач-кардиолог Светлана Трубинова. — Дочка там познакомилась с мужчиной, вышла замуж, родила девочку. А через год я стала дважды бабушкой — у меня в США родился еще и внук.
Чем больше росли дети, тем хуже у Марии становились отношения с мужем.
— Брендону 34 года, он инженер в фирме по строительству дорог и типичный американец: сложный, эгоистичный, — продолжает женщина. — К тому моменту, когда отношения между Машей и Брендоном окончательно расстроились, они купили дом на острове Ки-Уэст, штат Флорида. Маша тоже в этом поучаствовала, вложила свои деньги, но не взяла расписки. Казалось бы, зачем? Ведь муж как-никак.
В ноябре 2022 года Мария пыталась приехать в Россию. Из Америки она с сыном смогла долететь только до Стамбула. Из Турции их вернули назад в Штаты — виза сына начинала действовать только с декабря. А в декабре к Брендону приехали его родители. Пожили немного и начали мечтать о переезде, чтобы остаток времени провести рядом с сыном. На дворе был февраль 2023 года.
Последний разговор
— 14 февраля это было, — еле сдерживая слезы, рассказывает Светлана Трубинова. — Маша позвонила, рыдает в трубку: Брендон опять ее избил, вызвал полицию. У меня в это время был на приеме пациент. Я сказала, что перезвоню позже. Как потом оказалось, дочку в этот день я слышала в последний раз.
Мария перестала отвечать на звонки и сообщения в соцсетях. Брендон тоже хранил гробовое молчание, иногда бросая лаконичное «С Мэри всё окей, с детьми всё хорошо». С огромным трудом женщина выяснила, что ее дочь находится в тюрьме города Ки-Уэст.
— Суд должен был состояться 2 марта, — продолжает Светлана. — Я ждала этого дня, надеялась, что всё закончится, что дочку выпустят… Но вместо долгожданного звонка от дочери я узнала шокирующие новости. Она снова в тюрьме. Уже в третий раз. Моя девочка сломалась. Она замкнулась в себе, ни с кем не общается, а единственное ее желание — чтобы этот кошмар поскорее закончился, пусть даже ее депортируют обратно в Россию.
За месяц ночных созвонов через океан, разговоров с посольством, супругом дочери и ее друзьями выяснилось, что Марию обвиняют по очень серьезной статье — нападение на полицейского и неподчинение требованиям полиции. Причем таком, после которого страж американского порядка едва не оказался в реанимации.
— Это просто невозможно, — плачет женщина. — У меня дочка окончила школу с двумя четверками, отучилась в художественной и музыкальной школах, окончила архитектурно-строительный университет. Она просто не могла напасть на полицейского. Были свидетели, которые рассказывали, что Маша просто отодвинула руку полицейского. Всё. Никаких нападений. Какие-то глупые, совершенно нелепые обвинения. Возможно, это лишь мои предположения, что Брендон хочет таким образом ее просто выкинуть из дома, оставив без всего и заселив туда своих родителей. Он очень часто говорил, что она здесь никто, называл путинской свиньей, мог ругаться даже на детей. И если старшая дочка похожа на него и он ее любит, то внука, похожего на Машу, просто считает выродком. Моя девочка просто погибает. Сейчас она хочет, чтобы весь этот кошмар закончился, надеется, что ее депортируют, но как она будет без детей? По закону штата Флорида при разводе супруги должны разделить всё имущество, но зачем делить, когда можно просто упрятать человека в тюрьму — и всё?
В открытой базе данных о заключенных, содержащихся в тюрьме города Ки-Уэст, есть сведения о няне Марии Ховард. Она помещена в заключение за нарушение условий досудебного освобождения, домашние побои, сопротивление аресту без применения насилия, избиение сотрудника правоохранительных органов. Женщина вышла на свободу 2 марта после внесения залога в 15 тысяч долларов США, однако в полночь 9 марта снова была арестована.
Помогите спасти дочь!
Светлана уверяет: за прошедший месяц она оборвала телефоны и почтовые ящики посольства России в США с мольбами о помощи. В посольстве отвечали дипломатически сдержанно, мол, как только узнали о проблемах Марии, направили запрос в соответствующий департамент США. Ответ ожидается в течение месяца. Добавили, что если бы женщину осудили, то посольство об этом бы известили в течение трех дней со дня провозглашения приговора. Попутно прислали список русскоговорящих адвокатов. Оплатить их услуги у матери, кардиолога в одном из санаториев Волгограда, просто нет денег. Да если бы даже и были — как заплатить? Особенно сейчас, в условиях тотальных антироссийских санкций. Мария тем временем продолжает находиться в американской тюрьме. Последнее фото из мест лишения свободы было сделано 9 марта.
— Если бы ее освободили, она бы мне позвонила, — говорит Светлана. — Если же не позвонила, значит ей не дали телефон. Она звонила мне каждый день, если нужно, могла позвонить и ночью. Тем более в такой ситуации.
Супруг тем временем заявил, что с Марией всё в порядке, она передает привет маме, брату и сестре, а Брендон делает всё возможное, чтобы вытащить ее из тюрьмы, обещая рассказать всё в подробностях после того, как самому станет ясно, что произошло и почему Мария до сих пор в тюрьме. Также мужчина уверял, что Маша просила передать привет маме, брату и сестре, а также сказать, что очень их любит.
14 марта Светлана Трубинова в ответ на очередную просьбу о помощи получила письмо из консульства в США, где говорилось, что ее дочь на свободе:
— Американские власти проинформировали нас, что ваша дочь Мария была отпущена 9 марта на свободу до вынесения приговора по ее делу, — говорится в тексте письма. — Очередное заседание суда назначено на 17 апреля 2023 года на 09:00 местного времени в суде города Ки-Уэст, штат Флорида. На наши попытки связаться с вашей дочерью нам сообщили, что не располагают ее контактной информацией. Рекомендовали обращаться к родственникам или адвокату. Со своей стороны запросили сведения об адвокате.
V1.RU направил запросы в посольство России в США и МИД России.
Мы следим за ситуацией.