Mary is OK: уехавшей в США россиянке грозит тюрьма и лишение детей за нападение на полицейского

Последний разговор

— 14 февраля это было, — еле сдерживая слезы, рассказывает Светлана Трубинова. — Маша позвонила, рыдает в трубку: Брендон опять ее избил, вызвал полицию. У меня в это время был на приеме пациент. Я сказала, что перезвоню позже. Как потом оказалось, дочку в этот день я слышала в последний раз.



Мария перестала отвечать на звонки и сообщения в соцсетях. Брендон тоже хранил гробовое молчание, иногда бросая лаконичное «С Мэри всё окей, с детьми всё хорошо». С огромным трудом женщина выяснила, что ее дочь находится в тюрьме города Ки-Уэст.

