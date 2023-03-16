Почему загорелось здание погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону? И что за взрывы слышали люди? Коротко о главном

Власти назвали предварительную причину пожара на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области — замыкание электропроводки. Но еще до того, как дым стал подниматься над зданием, раздался взрыв. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Кадры с места ЧП и подробности случившегося смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
— Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами, — уточнил губернатор региона Василий Голубев.
По официальной информации:
- огонь распространился на 800 квадратных метров;
- в результате пожара обрушились две стены;
- погиб как минимум один человек, двое пострадали;
- из соседнего дома и расположенного рядом таможенного училища эвакуировали людей.
Наши коллеги вели онлайн-репортаж с места событий.