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Тема дняСбил двух школьников и скрылся с места ДТП
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Почему загорелось здание погранслужбы ФСБ в Ростове-на-Дону? И что за взрывы слышали люди? Коротко о главном

Перед возгоранием камеры наблюдения зафиксировали взрыв

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Момент взрыва попал на камеру домофона. Посмотрите, как это было

Видео: Городские порталы

Власти назвали предварительную причину пожара на территории пограничного управления ФСБ по Ростовской области — замыкание электропроводки. Но еще до того, как дым стал подниматься над зданием, раздался взрыв. Этот момент попал на камеру видеонаблюдения. Кадры с места ЧП и подробности случившегося смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.

— Распространившийся огонь послужил причиной взрывов емкостей с горюче-смазочными материалами, — уточнил губернатор региона Василий Голубев.

По официальной информации:

  • огонь распространился на 800 квадратных метров;
  • в результате пожара обрушились две стены;
  • погиб как минимум один человек, двое пострадали;
  • из соседнего дома и расположенного рядом таможенного училища эвакуировали людей.

Наши коллеги вели онлайн-репортаж с места событий.

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ПожарВасилий ГолубевПогрануправление ФСБ
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