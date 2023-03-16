Путин потребовал от силовиков усилить борьбу с недовольными внутри страны: новости СВО за 15 марта

Песков рассказал, зачем запасникам присылают повестки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал рассылку повесток военнообязанным. По его словам, это «обычная практика».

— Это обычная практика. Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа, — заявил Песков во время брифинга 15 марта, еще раз подчеркнув, что «никаких обсуждений насчет новой волны мобилизации в Кремле не ведется».

В начале марта Владимир Путин подписал указ, который расширил права военкоматов, а на днях военкоматы уже успели себя проявить — из нескольких регионов стали поступать данные о том, что военнообязанные жители получают повестки. В Тюменской области власти 13 марта заявили, что готовятся проводить учения, для этого запасникам вручат повестки. 14 марта правительство Воронежской области сообщило, что начинается вручение повесток жителям региона. В Свердловской области ничего не анонсировали — местные жители рассказали, что им просто 13 марта вручили повестки и сказали явиться в военкомат.