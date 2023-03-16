На пенсионерку повесили кредит по паспорту, потерянному 20 лет назад. Уже в шестой (!) раз

С челябинской пенсионерки Марии Буераковой списали 8,7 тысячи рублей за кредит по ее паспорту, потерянному 20 лет назад. Женщина утверждает, что в банк с давно недействительным документом от ее имени обратились мошенники, и происходит это уже не в первый раз. Почему аферистам на протяжении нескольких лет удается брать займы таким способом и можно ли раз и навсегда избавиться от расплаты по фальшивым долгам — разбираемся в материале 74.RU.
Списали треть пенсии
Марии Буераковой 72 года. Своей привычной пенсии она недосчиталась в начале марта, когда почтальон принес на 8700 рублей меньше, чем обычно. Женщина обратилась в Социальной фонд России (преемник Пенсионного фонда РФ. — Прим. ред.), но там ей ответили, что никакой ошибки нет. «У нас судебный приказ, по нему до половины пенсии перечисляем приставам», — объяснили в фонде.
Пенсионерка отправилась в районное отделение службы судебных приставов. Ей показали судебный приказ от августа 2021 года о взыскании долга перед ООО «Феникс» (коллекторское агентство из Москвы. — Прим. ред.). В документе говорилось о кредитном договоре, заключенном в мае 2014 года. Судя по приказу, основной долг по этому кредиту составлял 2992 рубля, всё остальное — проценты, комиссии и штрафы. В декабре 2021-го приставы возбудили исполнительное производство, но сразу по нему работать не стали: в то время действовали разные отсрочки и моратории. А сейчас их отменили, и деньги списали.
— Проблема в том, что никаких кредитов она не брала. В судебном приказе указаны данные паспорта, который моя свекровь потеряла еще в 2004 году. Тогда же она заявила о пропаже в полицию, получила новый документ и спокойно жила дальше, — рассказала 74.RU невестка пенсионерки Екатерина. — Всё началось восемь лет назад, когда «Совкомбанк» вдруг начал требовать долг в 163 тысячи рублей. Оказалось, мошенники переклеили фотографию в утерянном паспорте, подделали подпись свекрови в кредитном договоре и получили несколько микрозаймов, а также оформили кредит в «Совкомбанке». Мы долго судились, даже почерковедческую экспертизу провели и доказали, что Мария Буеракова не получала никаких кредитов.
Только родственники и сама пенсионерка выдохнули и порадовались, что гора с плеч упала, как через полгода история повторилась.
— Звонит, говорит: опять у меня половину пенсии сняли. Идем выяснять, отменять, возвращать. И так несколько раз за последние годы, сейчас уже шестой по счету, — возмущается Екатерина. — А она все-таки человек пожилой — за 70 лет, куча болезней, ходить по конторам и судам ей тяжело. Сколько раз деньги списывали, сколько судов мы прошли — со счета сбились!
С 2015 года Мария Буеракова регулярно получала судебные приказы на взыскание долгов по кредитам и займам, оформленным на давно потерянный паспорт. Претензии предъявляли то банки, то микрозаймы, то коллекторы. Зачастую женщина узнавала о новых долгах уже после списания. Дело в том, что она переехала больше 15 лет назад, а судебные письма продолжали присылать по старому адресу.
По словам Екатерины, родственники пенсионерки обращались в бюро кредитных историй, в Центробанк, в полицию — никто ничем помочь не смог.
— «Господи, неужели это на всю жизнь мне наказание?» — она уже так говорит. И я не знаю, что ответить, — разводит руками невестка.
9 марта родственники вместе с пенсионеркой оформили заявление об отмене судебного приказа. И приготовились к очередным баталиям с коллекторами.
Как вернуть деньги
74.RU направил запрос в управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области с просьбой прокомментировать, что в таких случаях делать жертвам мошенников и как избежать списания денег по чужим долгам в принципе.
— Исполнительное производство в отношении указанной гражданки возбуждено на основании судебного приказа по взысканию денежных средств в пользу коллекторского агентства. Поскольку челябинка не согласна с этим долгом, то она вправе обратиться в суд, выдавший судебный приказ, за его отменой и поворотом судебного решения, чтобы перечисленные взыскателю денежные средства вернулись ей на счет, — рассказали 74.RU в пресс-службе регионального управления ФССП.
В ведомстве подчеркнули, что в данной ситуации судебные приставы действовали в строгом соответствии с законом, исполнительный документ соответствовал установленным требованиям.
Чтобы своевременно получать информацию от госорганов, в том числе от приставов, нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуги», посоветовали в пресс-службе ФССП.
Что посоветовали юристы
Если паспорт пошел по рукам, то раз и навсегда избавиться от проблем с оформлением кредитов по фальшивому документу вряд ли получится, огорчили юристы. Остается только бдительно следить и вовремя предотвращать новые попытки оформить подставные кредиты и займы.
— Во-первых, нужно отслеживать почтовые извещения. Возможно, связаться напрямую с судом. Потому что судебные приказы в любом случае выносят по месту жительства должника. Даже если женщина сейчас проживает в другом месте, попробуйте обратиться в судебный участок и обрисовать проблему. Попросите позвонить, если поступит очередной судебный приказ, — посоветовал юрист Николай Попов. — Во-вторых, обязательно подайте заявление в полицию по факту мошенничества. Тем более что уже была почерковедческая экспертиза. Потому что оформление кредита по чужому паспорту — это уголовное преступление. По крайней мере, в полиции зафиксируют обстоятельство, что паспорт утерян и его используют в мошеннических целях. Возможно, это пройдет по базам, повлияет на работу коллекторов и других организаций. Гарантию, что деньги снова не спишут по новому кредиту, никто не даст.
Кроме того, юрист порекомендовал написать обращение на имя руководителя районного отделения службы судебных приставов (по месту регистрации старого паспорта), приложить имеющиеся судебные акты с экспертизами и попросить извещать о вынесенных судебных приказах и возбужденных исполнительных производствах. Это и самим приставам должно облегчить работу, предположил Николай Попов.
С учетом сложившейся ситуации лучше не хранить деньги на банковских счетах, добавил эксперт. А также почаще проверять свою кредитную историю через портал «Госуслуги». Для этого нужно выбрать услугу «Получение информации о хранении вашей кредитной истории». Это позволит получить информацию обо всех кредитах и займах, оформленных на ваше имя.
Как взыскивают настоящие и чужие долги
С россиян постоянно списывают деньги из-за долгов по кредитам и займам, в том числе не их. Так, в январе прошлого года суд поставил точку в деле отца троих детей, с которого банк «Русский стандарт» потребовал долги умершей жены.
Дарья Захарова из Челябинска за пару лет дважды лишилась денег на счетах из-за жительниц Хабаровского края и Новосибирска с теми же ФИО, а потом столкнулась с коллекторами из-за чужого микрозайма. Ей удалось вернуть деньги после публикации 74.RU.
Также мы рассказывали историю челябинки, у которой арестовали дом за долги 400 человек: приставы выписали сотни постановлений с одним и тем же СНИЛС.