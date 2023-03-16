На пенсионерку повесили кредит по паспорту, потерянному 20 лет назад. Уже в шестой (!) раз

Списали треть пенсии

Марии Буераковой 72 года. Своей привычной пенсии она недосчиталась в начале марта, когда почтальон принес на 8700 рублей меньше, чем обычно. Женщина обратилась в Социальной фонд России (преемник Пенсионного фонда РФ. — Прим. ред.), но там ей ответили, что никакой ошибки нет. «У нас судебный приказ, по нему до половины пенсии перечисляем приставам», — объяснили в фонде.

Пенсионерка отправилась в районное отделение службы судебных приставов. Ей показали судебный приказ от августа 2021 года о взыскании долга перед ООО «Феникс» (коллекторское агентство из Москвы. — Прим. ред.). В документе говорилось о кредитном договоре, заключенном в мае 2014 года. Судя по приказу, основной долг по этому кредиту составлял 2992 рубля, всё остальное — проценты, комиссии и штрафы. В декабре 2021-го приставы возбудили исполнительное производство, но сразу по нему работать не стали: в то время действовали разные отсрочки и моратории. А сейчас их отменили, и деньги списали.