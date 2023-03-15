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Спецоперация на Украине

«Осколки падают на наши крыши»: над Белгородом сбили три ракеты

На место выехали главы района и города

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Дома и машины получили повреждения. О пострадавших сведений на данный момент нет

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Этой ночью над Белгородом и Белгородским районом прогремели взрывы: система ПВО сбила три ракеты. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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Местные жители напуганы

Видео: zhest_belgorod / T.me

— Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения, — написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

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Мэр города организовал встречу с местными жителями

Мэр города организовал встречу с местными жителями

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— Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место, — рассказал Вячеслав Гладков.

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