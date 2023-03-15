«Осколки падают на наши крыши»: над Белгородом сбили три ракеты

Этой ночью над Белгородом и Белгородским районом прогремели взрывы: система ПВО сбила три ракеты. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
— Последствия уточняются. Один из обломков попал в жилой сектор в городе Белгороде. Есть повреждения, — написал Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
— Все оперативные службы и глава города Валентин Демидов выехали на место. Повреждения от осколков зафиксированы и в нескольких домовладениях Белгородского района. Глава района Владимир Перцев также выехал на место, — рассказал Вячеслав Гладков.