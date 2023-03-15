В России снова рассылают повестки. Что происходит?

В начале марта Владимир Путин подписал указ, который расширил права военкоматов, а на днях военкоматы уже успели себя проявить — из нескольких регионов стали поступать данные о том, что военнообязанные жители получают повестки. В Тюменской области власти 13 марта заявили, что готовятся проводить учения, для этого запасникам вручат повестки. 14 марта правительство Воронежской области сообщило, что начинается вручение повесток жителям региона. В Свердловской области ничего не анонсировали — местные жители рассказали, что им просто 13 марта вручили повестки и сказали явиться в военкомат.
В повестках мужчин из Свердловской области написано, что им придется отправиться на военные сборы.
— Домой пришли представители военкомата и вручили повестку. Там написано, что 14 марта нужно прийти для уточнения персональных данных, а уже 15 марта поедут на сборы. Сказали, что на месяц, — сообщила супруга одного из мужчин.
Власти Воронежской области утверждают, что речь идет даже не о сборах, только о сверке информации о военнообязанных.
— Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы, — сообщает Telegram-канал правительства Воронежской области.
Такое внимание причинам рассылки повесток власти региона, вероятно, уделяют из-за регулярно распространяющихся слухах о второй волне мобилизации. Периодически их опровергает даже Кремль — 14 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что вторая волна мобилизации в Кремле не обсуждается.
Что касается актуализации данных, то им действительно стали уделять больше внимания после того, как частичная мобилизация выявила недостатки в работе военкоматов — повестки получили люди, которые не подходят под критерии, обозначенные Министерством обороны. В октябре 2022 года Владимир Путин заявил о необходимости модернизировать всю систему работы военкоматов, а позже поручил к апрелю 2024 года сформировать государственный информационный ресурс, необходимый для актуализации данных воинского учета.
Сейчас для сверки данных граждан действительно вызывают в военкомат, как и в других случаях, повесткой. По закону она должна быть вручена лично в руки человеку, которого вызывают в военкомат, под подпись. Повестка, положенная в почтовый ящик или переданная через другого человека, даже если это родственник военнообязанного, действительно не имеет юридической силы.
— По любой подписанной повестке гражданин обязан явиться. Не явиться можно только по уважительной причине, — говорит юрист Евгений Крылов.
Уважительными причинами для неявки по повестке являются смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет прийти в военкомат. Однако и то, и другое придется подтвердить документально.
То же самое касается и повестки на военные сборы — если военнообязанный не расписался в ее получении, то она не считается доставленной. Если расписался — должен явиться в указанное время.
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В скором времени повесток ждать еще и срочникам — с 1 апреля должен начаться весенний призыв. Осенний в 2022 году был перенесен на месяц, поскольку перед стартом призывной кампании началась частичная мобилизация, и военкоматы не могли справиться с двойным объемом работы.