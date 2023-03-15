В России снова рассылают повестки. Что происходит?

Уважительными причинами для неявки по повестке являются смерть близкого родственника или состояние здоровья, которое не позволяет прийти в военкомат. Однако и то, и другое придется подтвердить документально.



То же самое касается и повестки на военные сборы — если военнообязанный не расписался в ее получении, то она не считается доставленной. Если расписался — должен явиться в указанное время.