Наказание за фейки об армии ужесточили, россиянам стали приносить повестки: новости СВО за 14 марта

Госдума ужесточила наказание за фейки и дискредитацию ВС РФ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и за фейки о ВС РФ. Кроме того, депутаты постановили считать добровольцев и бывших заключенных равноценными участниками военных действий.

Ужесточенное наказание за дискредитацию участников СВО теперь выглядит так:

