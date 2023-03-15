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Спецоперация на УкраинеОбзор

Наказание за фейки об армии ужесточили, россиянам стали приносить повестки: новости СВО за 14 марта

Главные события за последние сутки

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Жителей Воронежской области позвали в военкомат, а в других регионах запасников зовут на военные сборы

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 14 марта.

Госдума ужесточила наказание за фейки и дискредитацию ВС РФ

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об ужесточении наказания за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса и за фейки о ВС РФ. Кроме того, депутаты постановили считать добровольцев и бывших заключенных равноценными участниками военных действий.

Ужесточенное наказание за дискредитацию участников СВО теперь выглядит так:

  • штраф до пяти миллионов рублей (в действующей редакции — до одного миллиона рублей);
  • штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет;
  • исправительные или принудительные работы до пяти лет;
  • до пяти лет лишения свободы за преступление, совершенное в течение года после привлечения лица к административной ответственности (в действующей редакции — до трех лет);
  • до семи лет лишения свободы, если действия привели к смерти или массовым беспорядкам (сейчас — до пяти лет лишения свободы).

Что до ужесточения наказания за фейки о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ), принятый законопроект предполагает до 15 лет лишения свободы.

Путин рассказал об украинском конфликте

Президент России Владимир Путин 13 марта посетил Улан-Удэнский авиационный завод, где пообщался с сотрудниками предприятия и ответил на их вопросы. Среди прочих глава государства затронул тему украинского конфликта. Вот что он о нем рассказал:

  • все нынешние проблемы начались после развала СССР. Казалось, что основа для противостояния с Западом исчезла, но это не так;
  • Россия опиралась на тех, кто считал себя частью Русского мира на Украине, но после 2014 года там началось физическое истребление тех, кто выступал за нормальное развитие отношений с Москвой;
  • Россия восемь лет пыталась уговорить западных партнеров решить проблемы Донбасса мирным путем, а они обманывали Москву и водили за нос;
  • если для Запада в ситуации с Украиной речь идет об улучшении геополитического состояния, то для России это борьба за выживание государственности.

Также президент напомнил, что россиянам «необходимо проявить консолидацию общества и собранность».

Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода

Евросоюз на шесть месяцев продлил санкции против России. Соответствующее постановление опубликовано в «Официальном журнале Евросоюза».

Антироссийский санкционный список Евросоюз начал формировать еще весной 2014 года, каждые полгода продлевая его на шесть месяцев. В последний раз ЕС продлил санкции против РФ до 24 февраля 2024 года. Это связано с изменением в 2022 году статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В Кремле назвали условия, при которых украинский конфликт может перейти в новое русло

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, как должна измениться позиция Киева, чтобы открылся путь для мирного урегулирования украинского конфликта, ответил, что «все требования Москвы прекрасно известны».

— Ситуация де-факто и новые реалии также прекрасно известны. Без учета вот этого комплекса вопросов переход в мирное русло невозможен, — заявил Дмитрий Песков журналистам на ежедневном брифинге.

Первые национализированные объекты в Крыму выставят на торги в июне

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что национализированные объекты продадут на торгах как только завершится подготовительная работа. Как написал Аксенов у себя в телеграм-канале, продажи планируется начать в июне.

— Некоторые объекты останутся в собственности нашей республики. Например, ранее национализированный Бахчисарайский цементный завод, — написал глава Крыма. — В отношении российских граждан процедура национализации не применяется и применяться не может. Однако считаю, тот, кто выступает против России каким бы то ни было образом, зарабатывать на территории Республики Крым не должен.

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В России начали вручать повестки

Жителям Воронежской области начали вручать повестки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале правительства региона.

— Особо подчеркнем, что единственная цель этих мероприятий — исключительно актуализация данных воинского учета в воронежских военкоматах, — говорится в сообщении. — Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы.

Также региональные власти напомнили работодателям, что они обязаны отпускать сотрудников в военкоматы по врученной повестке, и заявили, что после посещения военкоматов «работники возвращаются к выполнению трудовых обязанностей».

Вместе с тем военнообязанным в разных регионах страны начали приходить повестки на военные сборы. Например, в Свердловской области несколько мужчин уже получили такие повестки, а в правительстве Тюменской области сообщают, что к сборам планируют привлечь около ста запасников.

Позже телеграм-канал SHOT со ссылкой на Дмитрия Пескова сообщил, что в Кремле не обсуждают вторую волну мобилизации.

По теме

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