В Чановском районе похоронили погибшего в спецоперации. Его тезку осудили за сбыт банки пороха

В Чановском районе Новосибирской области прошли похороны участника спецоперации Вахита Абайдулина.
— В ходе специальной военной операции 23 января 2023 погиб Абайдулин Вахит Идиятулович 1979 года рождения, уроженец Чановского района, — кратко говорится в сообщении администрации Чановского района в официальной группе во «ВКонтакте».
Корреспонденту НГС в администрации не смогли пояснить, когда были похороны, проживал ли погибший в райцентре или селе района. После вопроса о том, был ли призван Вахит Абайдулин в рамках мобилизации или отправился в зону СВО в составе ЧВК, в администрации положили трубку. Дозвониться до нее больше не удалось.
В базе судебных решений можно найти текст апелляции на приговор полного тезки погибшего Вахита Абайдулина. В мае 2022 года его приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по статье «Хищение ядерных материалов или радиоактивных веществ» (ст. 221.1, ч. 1 УК РФ).
В апелляции указывается, что в 2021 году Вахит Абайдулин, гуляя вдоль реки Тартас, нашел банку пороха, которую хранил у себя, а затем передал своему знакомому охотнику. При вынесении наказания суд учел прежнюю судимость мужчины — в 2017 году он получил полтора года лишении свободы за умышленное причинение вреда здоровью. В сентябре 2022 года осужденных подал апелляцию на приговор, решение пересмотрели и уменьшили срок с 8 лет лишения свободы до 3 лет и 8 месяцев и штрафу в 10 тысяч рублей.
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