Путин расширил права военкоматов. Что теперь им можно

В указе говорится о том, что иные задачи предусмотрены «федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны». По словам юриста Андрея Конышева, эта фраза выглядит очень обширной и в самом указе в нее не вложено особой смысловой нагрузки.

— Какими полномочиями они наделили военкоматы, что подразумевается под иными задачами — большой вопрос. Скорее всего, сейчас продумываются варианты, какими еще полномочиями можно наделить военкоматы, — пояснил Андрей Конышев. — В самом же указе пункт отмечен для того, чтобы все понимали: сейчас готовится законопроект, расширяющий полномочия военкоматов в определенных сферах, не только по награждению удостоверениями ветеранов боевых действий. Думаю, что разъяснение указа поступит в ближайшее время, а сейчас нужно было какую-то пищу для ума предоставить людям, разъяснить, что уже можно обращаться в военкоматы с заявлениями хотя бы по удостоверениям ветеранов.