Путин расширил права военкоматов. Что теперь им можно

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому расширяется круг задач военкоматов. Этот указ дополнил положение о военных комиссариатах от 2012 года, и основным его пунктом стало включение выдачи удостоверений ветеранов боевых действий в круг задач. Но в указе был и еще один весьма размытый пункт о том, что военкоматы будут выполнять некие «иные задачи», которые могут предусматриваться различными законами. Вместе с юристами разобрались, что скрывается за этими иными задачами и что теперь будет разрешено делать военкоматам.
В указе говорится о том, что иные задачи предусмотрены «федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами президента РФ и Правительства РФ, нормативными правовыми актами Минобороны». По словам юриста Андрея Конышева, эта фраза выглядит очень обширной и в самом указе в нее не вложено особой смысловой нагрузки.
— Какими полномочиями они наделили военкоматы, что подразумевается под иными задачами — большой вопрос. Скорее всего, сейчас продумываются варианты, какими еще полномочиями можно наделить военкоматы, — пояснил Андрей Конышев. — В самом же указе пункт отмечен для того, чтобы все понимали: сейчас готовится законопроект, расширяющий полномочия военкоматов в определенных сферах, не только по награждению удостоверениями ветеранов боевых действий. Думаю, что разъяснение указа поступит в ближайшее время, а сейчас нужно было какую-то пищу для ума предоставить людям, разъяснить, что уже можно обращаться в военкоматы с заявлениями хотя бы по удостоверениям ветеранов.
С этим согласен и юрист Евгений Крылов, который отметил, что указ президента выглядит как задел на будущее:
— С ветеранскими удостоверениями указ закрыл вопрос, а остальное — это просто на будущее в том случае, если будет принят некий федеральный закон, который добавляет военкомату полномочий. В указе президента говорится, что военкомат выполняет иные задачи, которые предусмотрены этими законами. Конкретики никакой не указано.
Впрочем, предположения по тому, какие именно иные задачи будут возложены на военкоматы, всё-таки есть, и подсказкой этому стал пункт о вручении удостоверений ветеранов боевых действий. Юрист Андрей Конышев уверен: это делается для того, чтобы люди могли напрямую взаимодействовать с теми, кто может помочь в решении интересующих вопросов.
— Часто бывало так, что в МФЦ люди получают отказы, но не понимают, что еще до этого момента можно что-то донести или исправить. Им ничего не разъясняют, а сотрудницы МФЦ разводят руками. Президент либо его окружение понимают, что сейчас потенциальных ветеранов боевых действий после событий в зоне СВО может быть очень много. В связи с этим много людей будет обращаться с заявлениями, — объяснил юрист. — А если у них нет документов — это очень высокий процент людей, которым через суд приходится доказывать, что они были участниками боевых действий, поскольку документы были утеряны либо в зоне боевых действий, либо из-за неразберихи и путаницы. Например, командиры часто направляют солдат выполнять срочные операции или приказ, а подтверждения этому нет, потому что или информация засекречена, или произошло что-то еще, из-за чего она не сохранилась.
Исходя из этого, по словам Андрея Конышева, есть вероятность, что «иные задачи» будут заключаться в помощи военнослужащим для оформления тех или иных документов, а также в проведении расследований по истребованию нужных документов.
— Государственная власть понимает, что сейчас большая нагрузка будет на суды, потому что, если люди получат отказ по оформлению удостоверения, они пойдут судиться. А тут можно будет еще на стадии подачи документов обратиться в военкомат, где будут проводить расследования в части истребования нужных документов, — рассказал Андрей Конышев.
Еще одна версия — это перевод личных дел военнослужащих и военнообязанных в электронный формат.
— Нас еще с 2022 года уведомляли о том, что личные дела военнообязанных и военнослужащих, находящиеся в архивах, представлены в бумажных вариантах, — сказал Андрей Конышев. — Это прошлый век, потому что, если с военкоматом что-то случится, много личных дел будет уничтожено. Перевод в электронную сферу будет говорить о том, что военкоматы и Минобороны шагают в ногу со временем. В этом плане тоже могут последовать какие-то расширения полномочий военкоматов, потому что делать это нужно.
— Этот указ говорит о том, что если будет какой-то новый федеральный или федерально-конституционный документ принят, то военкоматы будут делать что-то еще. Любая поправка в закон, любое новое полномочие для военкоматов — это расширение круга их задач. Это не значит, что они будут носить какой-то негативный характер. Это просто говорит о том, что если примут другие законы, то военкоматы будут выполнять новые обязательства, которые введут этими законами. Это делает положение о военкоматах открытым, — подытожил Евгений Крылов.