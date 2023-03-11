Квартиру Зеленского отдадут многодетным семьям Крыма: новости СВО за 10 марта





Квартиру Зеленского в Крыму отдадут малоимущим или многодетным семьям

Квартиру украинского президента и его супруги в Ливадии рано или поздно передадут малообеспеченным или многодетным семьям. Об этом в пресс-центре РИА Новости заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Квартира и так будет за кем-то из крымчан в итоге закреплена. Либо малообеспеченным, либо многодетным так или иначе будет передана, — сказал Аксенов.