Минобороны объяснило новые обстрелы Украины ответом на диверсию в Брянской области

В Минобороны РФ заявили, что сегодня нанесли «массированный удар возмездия» по территории Украины в ответ на организованные 2 марта теракты в Брянской области. Как сообщили в ведомстве, целями удара стали ключевые элементы военной инфраструктуры, оборонные предприятия и обеспечивающие их объекты энергетики.
— Высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковым «Кинжалом», поражены ключевые элементы военной инфраструктуры, ОПК и энергетики Украины. Цель удара возмездия достигнута, все назначенные объекты военной инфраструктуры Украины поражены, — заявили в Минобороны. — В результате сегодняшнего удара по территории Украины уничтожены места базирования ударных беспилотников. Также сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, выведены из строя мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
2 марта в Брянскую область проникла группа диверсантов — об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Богомаз. Они обстреляли автомобиль, в результате чего погиб водитель, также был ранен 11-летний мальчик. Позже стало известно о гибели еще одного мужчины, 1966 года рождения. Ответственность за нападение взял на себя Русский добровольческий корпус — добровольное формирование в составе ВСУ, которое входит в состав Интернационального легиона сил территориальной обороны Украины.
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Тогда в Кремле заявили, что речь идёт об «атаке террористов», а президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. Позднее ФСБ сообщила, что «противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар». Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал события в Брянской области провокацией. Мы следили за происходящим в онлайн-трансляции.