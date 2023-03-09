Минобороны объяснило новые обстрелы Украины ответом на диверсию в Брянской области

Тогда в Кремле заявили, что речь идёт об «атаке террористов», а президент РФ Владимир Путин назвал случившееся терактом. Позднее ФСБ сообщила, что «противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар». Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал события в Брянской области провокацией. Мы следили за происходящим в онлайн-трансляции.