Вкусная еда, дорогой бензин и проблемы с парковкой: россиянин рассказал, как переехал в Грецию

Супруга чуть попозже прибудет. Она сейчас как раз завершает все дела и готовится непосредственно к переезду. Она будет решать вопрос по-другому: не как родственник, а через студенческую визу. Здесь, в Греции, можно бесплатно обучаться в институте, главное — правильно оформить документы. Мы этим занимаемся.



Сейчас очень сложно даже родственникам всё это сделать, но при желании всё можно оформить. Если вы в санкционных списках, вас никуда не пустят, но если вы простой гражданин и у вас есть законные основания, то спокойно всё выдают.