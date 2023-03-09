Вкусная еда, дорогой бензин и проблемы с парковкой: россиянин рассказал, как переехал в Грецию

В то время как россияне покидают Турцию и Казахстан из-за отказов в получении ВНЖ, челябинец Леонид (имя изменено по просьбе героя публикации. — Прим. ред.) перебрался в Грецию. Он рассказал нашим коллегам из 74.RU, как ему удалось получить документы и нашел плюсы родного города по сравнению с Салониками.
Леонид признался, что давно планировал переехать к матери в Салоники, которая живет там уже более 15 лет, но всё откладывал. По его словам, всё в итоге получилось спонтанно.
«Если есть основания — спокойно всё выдают»
— Мы с женой планировали перебраться в году так
Супруга чуть попозже прибудет. Она сейчас как раз завершает все дела и готовится непосредственно к переезду. Она будет решать вопрос по-другому: не как родственник, а через студенческую визу. Здесь, в Греции, можно бесплатно обучаться в институте, главное — правильно оформить документы. Мы этим занимаемся.
Сейчас очень сложно даже родственникам всё это сделать, но при желании всё можно оформить. Если вы в санкционных списках, вас никуда не пустят, но если вы простой гражданин и у вас есть законные основания, то спокойно всё выдают.
Краткосрочная, так называемая виза си выдается до месяца на посещение родственника, а туристическую сейчас плохо-плохо выдают, потому что, сами понимаете, из-за обстановки.
Визовый центр в Челябинске закрылся, а в Екатеринбурге центр оформляет всё очень быстро и просто. В среднем получается 10–15 дней — это быстро, так же как и до отмены Европой упрощенного порядка выдачи туристических виз. Раньше это было быстрее и стоило дешевле, сейчас это 80 евро и до полугода занимает, а вот краткосрочная виза си — она достаточно быстро выдается.
«Они не рады нам»
— Конечно, пришлось уволиться. В Челябинске был начальником юридического отдела. [В компании] cильно не хотели [отпускать], ну а что они могут сделать — насильно мил не будешь. Отпустили, все понимают ситуацию. В любом случае я бы уволился, поэтому отпустили. В моем окружении [переезд] восприняли положительно, если это родственники, друзья; у меня друзья-айтишники тоже думали куда-то поехать, но пока находятся в России.
В Салониках попробую заняться своим делом, не хочу пока деталей раскрывать. Просто буду заниматься бизнесом, не удаленно, и это не работа в России, это будет работа в Греции.
Хотелось бы для начала получить ВНЖ, чтобы я мог легально находиться на территории страны. Это непросто. Греки в этом плане довольно-таки трудные ребята, страна у них маленькая, население у них постепенно убывает, но они не рады нам, они не выдают ВНЖ [на этом основании]. Пока мы будем только подавать документы, но вообще у них вся система очень сильно бюрократическая и технически непростая.
«Пробки иногда бывают, но движение спокойное»
— Плюсы Салоников в том, что воздух супермегачистый, здесь нет никаких производств. Красивая архитектура, в центре ухоженно, средиземноморский городок очень симпатичный, приятный, чистый. Еще плюсы в том, что здесь очень небольшой трафик: хоть пробки иногда бывают, но движение спокойное. Люди здесь очень доброжелательные — это очень гигантский плюс, много маленьких городишек и подъездов к пляжам, то есть можно на любой пляж добраться. Здесь вкусная еда — это факт. Она, конечно, дорогая, но очень качественная.
По минусам — очень сложно припарковать машину. У кого нет машины и кто пользуется общественным транспортом, тоже с автобусами не так, как в Челябинске, надо привыкнуть. Автобус ходит раз в два часа, и нужно подгадывать. Здесь дома достаточно холодно, далеко не у всех есть центральное отопление, в основном отапливаются кондиционером, но это дорого, или газовый котел — это немножко подешевле. Еще из минусов здесь — довольно-таки большие расстояния приходится проезжать, чтобы куда-то добраться. Например, сеть деревень расположена друг от друга в 20–30 километрах, и надо ехать хоть и по хорошей дороге, но всё равно придется ехать, то есть это всё время.
По ценам тоже, особенно бензин не особо радует. Сейчас он подешевел немного и стоит
Тут жилищный фонд весь старый, новостроек очень мало. И если строят что-то новое, то
«Я не вижу здесь русофобии»
— Прекрасные отношения абсолютно. Они всё понимают. Греки, в принципе, всегда хорошо к русским относились, с теплотой, всегда в Греции было очень много наших туристов, так же как и в Турции. Я не вижу здесь какой-то там русофобии или чего еще, просто всё надумано.
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