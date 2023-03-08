Штурмуют парламент и сносят баррикады: в Грузии тысячи людей вышли на митинг против закона об иноагентах

— Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию, — передает слова Зурабишвили РИА Новости.

