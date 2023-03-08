Штурмуют парламент и сносят баррикады: в Грузии тысячи людей вышли на митинг против закона об иноагентах

В Тбилиси, Грузия, тысячи людей вышли на митинг, чтобы выразить несогласие с законопроектом об иностранных агентах. Его приняли в первом чтении накануне вечером, 7 марта. Граждане считают, что закон помешает евроинтеграции Грузии.
Проспект Руставели в центре Тбилиси, где расположен парламент, перекрыт. По данным ТАСС, участники протеста закидали сотрудников полиции бутылками с зажигательной смесью. Силовики, в свою очередь, использовали слезоточивый газ и водомет. Есть пострадавшие.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала, что наложит вето на закон об иноагентах, так как он «отдаляет Грузию от Евросоюза».
— Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию, — передает слова Зурабишвили РИА Новости.
Тем временем протестующие пытаются прорваться на территорию парламента, снося железную баррикаду, выставленную полицией.