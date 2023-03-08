«Яблоко» предложило амнистировать осужденных за фейки о ВС РФ — в Госдуме предложили закрыть «Яблоко»

— В сегодняшних условиях проблема антитеррористической защищенности объектов получает особое значение. Необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности. По нашему убеждению, появление нового состава в УК РФ будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии, — написал Хинштейн.

В России введут единые правила установления инвалидности для участников СВО

Рабочая группа по вопросам спецоперации проработает вопрос о единых правилах установления группы инвалидности для участников спецоперации. Как сообщили в пресс-службе фракции «Единая Россия», сегодня нет единого критерия, по которым военным присваивается категория инвалидности за ранение, поэтому разные госпитали по-своему определяют степень одних и тех же травм и контузий.