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Спецоперация на УкраинеОбзор

«Яблоко» предложило амнистировать осужденных за фейки о ВС РФ — в Госдуме предложили закрыть «Яблоко»

Новости СВО за 7 марта

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Статья о дискредитации ВС РФ появилась в российском Уголовном кодексе в начале марта 2022 года

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Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. А спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 7 марта.

В Госдуме предложили добавить в УК новую статью — за нарушение требований защиты объектов от терактов

Госдума разработала законопроект об уголовном наказании за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов. Об этом написал у себя в телеграм-канале один из инициаторов проекта депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, за нарушения, которые повлекли тяжкий вред здоровью человека или причинили ущерб более 1 миллиона рублей, предполагается до трех лет лишения свободы. Если нарушения повлекли гибель одного человека, срок повышается до пяти лет, если погибли два и более людей — до семи лет.

— В сегодняшних условиях проблема антитеррористической защищенности объектов получает особое значение. Необходимо, чтобы все должностные лица осознавали степень своей ответственности. По нашему убеждению, появление нового состава в УК РФ будет иметь серьезное профилактическое значение и позволит предотвратить новые трагедии, — написал Хинштейн.

В России введут единые правила установления инвалидности для участников СВО

Рабочая группа по вопросам спецоперации проработает вопрос о единых правилах установления группы инвалидности для участников спецоперации. Как сообщили в пресс-службе фракции «Единая Россия», сегодня нет единого критерия, по которым военным присваивается категория инвалидности за ранение, поэтому разные госпитали по-своему определяют степень одних и тех же травм и контузий.

Первый замруководителя «Единой России» Дмитрий Вяткин отметил, что рабочая группа по вопросам СВО должна обратить пристальное внимание на вопрос о единых правилах установления группы инвалидности для участников спецоперации, получивших ранение.

— Мы с коллегами, в том числе в рамках рабочей группы по вопросам СВО, подключимся для решения этих недоразумений. Естественно, что решения должны быть приняты в пользу наших защитников, и никак иначе, — сказал Вяткин.

90 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

В результате переговоров с территории подконтрольной ВСУ возвратили 90 российских военных. Как сообщает Минобороны РФ в своем телеграм-канале, всех их доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Там они пройдут лечение и реабилитацию.

— Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, — говорится в сообщении ведомства.

Администратор телеграм-канала «Протестный МГУ» получил срок за публикацию фейков об армии

Суд приговорил администратора телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за публикацию фейков об армии. Также ему нельзя будет администрировать сайты еще четыре года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тимирязевского суда Москвы.

Уголовное дело на Иванова завели летом 2022 года. Поводом стали его посты о ходе СВО и репосты выступлений президента Украины. Лингвистическая экспертиза показала, что публикации содержат признаки политической ненависти в отношении ВС РФ. До объявления приговора Иванов находился под стражей.

«Яблоко» предложило амнистировать осужденных за фейки о ВС РФ — в Госдуме предложили ликвидировать «Яблоко»

Фракция партии «Яблоко» предложила амнистировать осужденных за фейки об армии, дискредитацию ВС РФ и призывы к санкциям против России. Об этом сообщается на официальном сайте фракции. Проект соответствующего постановления внес в Мосгордуму руководитель фракции «Яблоко» Максим Круглов. По мнению авторов инициативы, обвиняемых по уголовным статьям о военной цензуре следует освободить из СИЗО, а осужденных освободить от наказания и снять с них судимость.

— Конечно, с точки зрения права невозможно всерьез говорить о том, что обвиняемые по статьям о военной цензуре совершили какие-то преступления, но амнистия сейчас — один из немногих реальных инструментов для освобождения этих людей, — заявил Круглов. — Мы очень надеемся, что милосердие окажется выше политических расхождений и наши коллеги по Мосгордуме, а вслед за ними депутаты Госдумы, поддержат проект амнистии.

Статья о дискредитации ВС РФ появилась в российском Уголовном кодексе в начале марта 2022 года и распространялась только на дискредитацию военных. А к концу февраля этого года в России по этой статье возбудили 152 уголовных дела, треть из них дошла до суда, вынесено 16 приговоров.

В то же время депутат Госдумы Николай Новичков предложил министру юстиции Константину Чуйченко ликвидировать партию «Яблоко». В своем обращении он указал на то, что в работе партии есть признаки экстремистской деятельности.

— В политической деятельности партии «Яблоко» присутствуют все признаки экстремистской деятельности, — говорится в документе.

Добровольцы получат удостоверения ветерана боевых действий

Добровольцы будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Правила его выдачи уже утверждены постановлением правительства РФ. Как сообщается в телеграм-канале кабмина, документ будет подтверждать статус ветеранов боевых действий и права на полагающиеся для них льготы. Выдавать его будут в военкоматах по месту постановки на воинский учет или по месту жительства.

— Постановлением также предусмотрено, что, если подтверждающие участие в добровольческом формировании документы были утеряны, военные комиссариаты будут заниматься их розыском самостоятельно, — говорится в сообщении правительства.

Шойгу рассказал о потерях украинской армии за февраль

Министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ. По его словам, потери личного состава ВСУ за февраль выросли на 40% и превысили 11 тысяч человек. Также во время совещания Шойгу рассказал о ситуации с Артемовском.

— Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ, — заявил Шойгу.

Также Шойгу рассказал о приоритетах ВС РФ на данный момент и о том, сколько курсантов планируется набрать в военные вузы в 2023 году:

  • приоритетом для ВС РФ остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей;
  • взятие под контроль Артемовска позволит ВС РФ наступать вглубь обороны ВСУ;
  • Артемовск является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе, его освобождение продолжается;
  • Запад в рамках американской стратегии «сломить Россию силой оружия» наращивает поставки вооружений Киеву, но это не приводит к успехам ВСУ;
  • в результате наступления РФ на донецком и купянском направлениях освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка;
  • подводную лодку «Кронштадт» планируется оснастить крылатыми ракетами «Калибр»;
  • киевский режим в угоду западным кураторам не считается с огромными людскими потерями;
  • западные страны развязали против России беспринципную информационную войну;
  • в спецоперации принимают участие 1100 женщин, каждая третья имеет госнаграды;
  • в 2023 году планируется набрать около 18 тысяч курсантов в военные вузы;
  • летные училища являются наиболее востребованными среди будущих курсантов.

В Пензенской области запретили беспилотники

На территории Пензенской области запретили использовать беспилотников. Соответствующий указ 6 марта подписал глава региона Олег Мельниченко. Как пояснили в региональном министерстве общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей, «запрет установлен на срок до снятия режима (уровня базовой готовности), введенного в области указом президента Российской Федерации».

Есть в указе и некоторые исключения. Например, над Пензенской областью смогут летать беспилотники, которые используют органы государственной власти и организации, у которых есть с ними договор, а также органы местного самоуправления и подведомственные им организации.

Режим уровня базовой готовности введен в ряде регионов России в октябре 2022 года после указа «О введении военного положения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей».

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Правительство Украины одобрило законопроект о выходе из соглашения с РФ о совместном контроле на российско-украинской границе

Кабинет министров одобрил законопроект о прекращении действия соглашения от 2011 года о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов двух стран. Об этом написал у себя в телеграм-канале представитель украинского правительства Тарас Мельничук.

— Законопроектом предлагается прекратить действие соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе от 18.10.2011 года в связи с коренным изменением обстоятельств, — объяснил Мельничук.

С 1 июля на Украине действует визовый режим для граждан России, который был принят по инициативе президента Владимира Зеленского.

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