«А что такого? Я их не покупала»: как «Женщиной года» стала депутат в элитных драгоценностях

Несколько миллионов рублей насчитал крестьянин, публицист и поэт Андрей Прошаков на депутате из Волгоградской области, которая стала в регионе «Женщиной года». Об этом рассказывают наши коллеги V1.RU.
Парламентарий из Руднянского района Светлана Тивелева приехала в областную столицу на вручение престижной премии в элитных драгоценностях, которые не ускользнули от глаз эстетов и ценителей. Сама же депутат утверждает, что украшения ей достались по наследству.
Накануне в Волгограде прошла церемония награждения премией «Женщина года». Победителем в номинации «Женщина-благотворитель» стала бывший главный врач, председатель Руднянского районного совета народных депутатов, а также общественный деятель Светлана Тивелева.
Национальная премия «Женщина года» — областной конкурс, который ежегодно проводится в Волгоградской области. Цель премии — выявление и поощрение представительниц прекрасного пола, добившихся значительных успехов в различных сферах. Жюри определяют победительниц в номинациях, которые меняются каждый год, — от «бизнес-леди» и «женщины в русских селеньях» до «агроледи» и «сестры милосердия».
На сайте администрации Руднянского района о Светлане Тивелевой скромно написано следующее:
— Образование высшее, место жительства: Волгоградская область, Руднянский район, село Большое Судачье. Пенсионер. Выдвинута Руднянским местным отделением партии «Единая Россия», — сказано на сайте районной администрации.
Представляя Светлану Тивелеву в ходе церемонии награждения премией «Женщина года», ведущие были более многословны.
— После 26 лет стажа в должности главного врача, сегодня она председатель Руднянского совета районных депутатов, председатель районного волонтерского штаба «Мы вместе», член совета женщин Руднянского района и председатель женского совета, — говорили ведущие церемонии. — И при всем этом она находит время на любимое — цветоводство и ландшафтный дизайн.
В этот момент операторы телетрансляции показали ту, о ком идет речь, — Светлану Тивелеву, сидящую на первом ряду зрительного зала, а от главного ветерана Волгоградской области Александра Блошкина ее отделяла лишь загадочная незнакомка в шикарном красном костюме. Крестьянин из Иловлинского района Волгоградской области Андрей Прошаков, как эстет и ценитель, заметил, что на шее и пальцах депутата видны украшения, крайне похожие на ювелирный комплект Van Cleef & Arpels за несколько миллионов рублей. Он нашел ожерелье с красными цветами за
Журналисты V1.RU заметили, что на церемонию депутат также пришла в серьгах, которые выполнены в том же стиле, что кольцо и ожерелье. Комплект сильно напоминает драгоценные украшения от элитного бренда Van Cleef. Как указано на сайте производителя, только без налога подобное ожерелье стоит
Корреспондент V1.RU связался с депутатом. Она оказалась возмущена теми суммами, которые на нее «повесили». Светлана Тивелева утверждает, что эти украшения достались ей по наследству.
— Меня это возмутило. Почему сразу несколько миллионов? Это ложь, — утверждает Светлана Тивелева. — Это просто золотые украшения, которые перешли мне по наследству. Это может быть и не бренд, и не Van Cleef, а подобие. Я покупала не Van Cleef. То есть я его не покупала. Даже если посмотреть на сайтах брендовые ювелирные изделия Van Cleef, то они столько не стоят. Я бы могла это обосновать, но я просто не хочу. Люди работают, зарабатывают, стараются, стремятся, и в селе, и где бы то ни было.
По словам парламентария, она занимается благотворительной деятельностью, которую в том числе оплачивает успешное крестьянско-фермерское хозяйство ее супруга.
— Я врач по образованию, — рассказала женщина. — Началось всё с детей. Мы создали волонтерский отряд «Надежное поколение». В сельской местности, в школе начали обучать детей оказывать сердечно-легочную реанимацию и первую помощь. Работал у нас кружок «Милосердия» на базе участковой больницы, затем перешел он в школу. Мы ухаживали за братскими могилами. На территории школьного двора по инициативе директора мы с нуля разбили парк. Участвовали в конкурсе президентских грантов в 2020 году, выиграли. Сейчас мы выиграли второй грант комитета по территориальным образованиям Волгоградской области. Возим детей по России, уже были в Волгограде и Москве, скоро поедем в Татарстан. Оплачивает всё это хозяйство КВХ Тивелева Василия Борисовича, который занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции на протяжении 27 лет. Наши волонтеры принимают активное участие в проектах «Тепло из дома», «Дом, в котором ждут солдата», «Картина добра». Занимаемся производством окопных свечей.
По данным из открытых источников, в селе Большое Судачье Руднянского района действительно зарегистрировано КФХ Тивелева Василия Борисовича. Судя по декларациям о соответствии, которые есть у КФХ, оно выращивает кукурузу, нут, пшеницу и ячмень. Судя по декларации депутата за 2021 год, сама она заработала чуть более 274 тысячи рублей. Но ее муж — в тысячу раз больше — 200 миллионов рублей.
В ходе награждения премией «Женщина года» зрителям показали ролик, на котором под слова о благотворительности Светлана Тивелева в роскошном наряде с беретом и серьгах с логотипом Coco Chanel ставит свечу в соборе Александра Невского. Журналистам V1.RU не удалось найти подобные украшения на официальном сайте элитного бренда. Однако в интернете есть упоминания о крайне похожих серьгах из старой коллекции. Бывшие владельцы продавали их примерно за 30 тысяч рублей.
Напомним, после скандала с отдыхом ряда российских депутатов за границей в разгар специальной военной операции, в «Единой России» разработали кодекс публичного позиционирования парламентария, который включает в себя требование не постить «роскошь» в соцсетях.