«А что такого? Я их не покупала»: как «Женщиной года» стала депутат в элитных драгоценностях

По словам парламентария, она занимается благотворительной деятельностью, которую в том числе оплачивает успешное крестьянско-фермерское хозяйство ее супруга.

— Я врач по образованию, — рассказала женщина. — Началось всё с детей. Мы создали волонтерский отряд «Надежное поколение». В сельской местности, в школе начали обучать детей оказывать сердечно-легочную реанимацию и первую помощь. Работал у нас кружок «Милосердия» на базе участковой больницы, затем перешел он в школу. Мы ухаживали за братскими могилами. На территории школьного двора по инициативе директора мы с нуля разбили парк. Участвовали в конкурсе президентских грантов в 2020 году, выиграли. Сейчас мы выиграли второй грант комитета по территориальным образованиям Волгоградской области. Возим детей по России, уже были в Волгограде и Москве, скоро поедем в Татарстан. Оплачивает всё это хозяйство КВХ Тивелева Василия Борисовича, который занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции на протяжении 27 лет. Наши волонтеры принимают активное участие в проектах «Тепло из дома», «Дом, в котором ждут солдата», «Картина добра». Занимаемся производством окопных свечей.