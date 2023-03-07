Министр обороны Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководящим составом ВС РФ. На нем Шойгу рассказал о потерях украинской армии за февраль. По его словам, потери личного состава ВСУ за февраль выросли на 40% и превысили 11 тысяч человек. Также во время совещания Шойгу рассказал о ситуации с Артёмовском:
— Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ, — заявил Шойгу.
По словам Шойгу, в СВО участвуют 1,1 тысячи женщин-военнослужащих, каждая третья из них получила госнаграды. Другие заявления были следующими:
- в результате наступления РФ на донецком и купянском направлениях освобождены Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка;
- Запад наращивает поставки вооружений Киеву, но это не приводит к успехам ВСУ;
- приоритетом для ВС РФ остается сохранение жизни и здоровья личного состава и мирных жителей;
- подводную лодку «Кронштадт» планируется оснастить крылатыми ракетами «Калибр».
Отметим, что официальные данные о потерях российской армии в ходе СВО в последний раз оглашали 21 сентября 2022 года, в день объявления частичной мобилизации. По словам Сергея Шойгу, тогда с начала СВО погибли 5937 человек.