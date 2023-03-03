«Я как танк»: многодетная мать из Новосибирска отправилась на СВО

Муж женщины тоже находится в зоне СВО, он был мобилизован. Трое сыновей Елизаветы, им 16,13 и 6 лет, останутся с бабушкой.

Накануне отъезда Елизавета поговорила с журналистами НГС и откровенно рассказала о том, как добивалась отправки на фронт, рассказывала сыновьям о том, что уезжает, и почему не боится, что может не вернуться домой.