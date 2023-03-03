«Я как танк»: многодетная мать из Новосибирска отправилась на СВО

Многодетная мать из Новосибирска отправилась на СВО. Елизавета С. (полное имя военнослужащей известно редакции) еще летом пришла в военкомат, заявив, что у нее есть медицинское образование, и она хочет поехать на спецоперацию. В военном госпитале она будет работать вместе с подругой — медсестрой.
Муж женщины тоже находится в зоне СВО, он был мобилизован. Трое сыновей Елизаветы, им 16,13 и 6 лет, останутся с бабушкой.
Накануне отъезда Елизавета поговорила с журналистами НГС и откровенно рассказала о том, как добивалась отправки на фронт, рассказывала сыновьям о том, что уезжает, и почему не боится, что может не вернуться домой.
— Мои сестры шутят, что я как танк, — рассказала Елизавета, — так что не удивительно, что в войска меня взяли в танковые.
новость из сюжета
Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине
По словам женщины, она столкнулась с трудностями, когда искала ботинки: берцы 38 размера встречаются крайне редко, так что пришлось взять обувь 40-го и толстые стельки. Главным консультантом по экипировке и обмундированию для женщины стал муж.
Рассказ Елизаветы и видеоинтервью с ней мы опубликуем позднее.
Все новости о СВО можно почитать в этом сюжете.