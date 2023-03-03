Боец ЧВК «Вагнер» из Сузунского района погиб в спецоперации — человек с таким именем участвовал в тройном убийстве

Сергея Ломова, погибшего в спецоперации, похоронили в Сузунском районе Новосибирской области. Как сообщается на сайте администрации Сузунского района, прощание прошло 1 марта, на нем присутствовали представители администрации, военный комиссар Сузунского района и депутаты.
— Сергей Валерьевич добровольно встал на защиту своего Отечества в составе ЧВК «Вагнер» и принял участие в специальной военной операции. Как вы знаете, «Вагнер» всегда на острие выполнения боевых задач. Сергей Валерьевич погиб как герой, до конца выполнив свой гражданский долг, — цитирует сайт администрации военного комиссара района Василия Радаева.
В картотеке дел Новосибирского областного суда и на сайте прокуратуры Новосибирской области можно найти подробности уголовного дела, возбужденного в отношении полного тезки Сергея Валерьевича Ломова. В октябре 2017 года суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство с целью сокрыть другое убийство (ст. 105, ч. 2, п. «к» УК РФ»). Речь идет о тройном убийстве на пилораме в Сузуне во время распития алкоголя. Ломов и его знакомый расправились с тремя знакомыми — в ход шли топор, обух и лезвие.
Все новости о спецоперации мы собираем в отдельном сюжете.