Боец ЧВК «Вагнер» из Сузунского района погиб в спецоперации — человек с таким именем участвовал в тройном убийстве

В картотеке дел Новосибирского областного суда и на сайте прокуратуры Новосибирской области можно найти подробности уголовного дела, возбужденного в отношении полного тезки Сергея Валерьевича Ломова. В октябре 2017 года суд приговорил его к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство с целью сокрыть другое убийство (ст. 105, ч. 2, п. «к» УК РФ»). Речь идет о тройном убийстве на пилораме в Сузуне во время распития алкоголя. Ломов и его знакомый расправились с тремя знакомыми — в ход шли топор, обух и лезвие.

