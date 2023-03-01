Два беспилотника сбили на юге России, еще один рухнул в Подмосковье: новости СВО за 28 февраля

Беспилотник рухнул в Подмосковье недалеко от объекта «Газпрома»

В Подмосковье упал беспилотник. По словам губернатора региона Андрея Воробьева, это случилось около деревни Губастово, в нескольких метрах от забора газовой компрессорной станции.

— Целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не пострадал, — написал Воробьев у себя в Telegram-канале. — Жертв и разрушений на земле нет. ФСБ и другие компетентные органы занимаются ситуацией, безопасности жителей ничего не угрожает.

По данным издания MSK1.RU, беспилотник упал рядом с газовой компрессорной станцией «Воскресенск», которая относится к ведению «Газпрома». В нефтегазовой компании также подтвердили падение БПЛА и сообщили, что это никак не повлияло на инфраструктуру.