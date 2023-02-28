Беспилотники рухнули в нескольких российских регионах. Где они упали — карта и подробности

Этим же утром над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге закрыли небо. В регионе объявили план «Ковер»: самолеты не пускали в воздушное пространство в радиусе 200 км и не отправляли из Пулково. Изначально РИА Новости и ТАСС писали о «неизвестном объекте» в воздухе со ссылкой на экстренные службы города. В итоге в Минобороны РФ заявили, что там проходили учения ПВО «по перехвату и идентификации предполагаемой цели нарушителя». Десятки самолетов не прилетели вовремя.