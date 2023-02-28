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Спецоперация на Украине

Беспилотники рухнули в нескольких российских регионах. Где они упали — карта и подробности

Обломки нашли у нефтебазы и газопровода, также БПЛА залетели на ферму и попали в окно квартиры

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Видео: Городские порталы

За последние сутки сразу в нескольких регионах РФ нашли обломки беспилотников. В Подмосковье БПЛА обнаружили около компрессорной станции газопровода «Газпрома» под Коломной, у деревни Губастово. Власти полагают, что целью дрона мог быть «объект гражданской инфраструктуры». По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, «жертв и разрушений на земле нет».

Где еще рухнули обломки беспилотников? Есть ли пострадавшие? Смотрите в коротком видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Ночью 28 февраля в Туапсе беспилотник атаковал нефтебазу «Роснефти». По данным Минобороны, объект был подавлен подразделениями радиоэлектронной борьбы, потерял управление и отклонился от курса. Судя по сообщению министерства, беспилотник в Туапсе был один.

В Белгороде упали три беспилотника. Их обломки были найдены на улицах города. Губернатор области Вячеслав Гладков уточнил, что в результате инцидентов пострадавших нет, однако где-то выбиты окна, где-то повреждены автомобили.

Карта падений беспилотников

Карта падений беспилотников

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По данным мэра Белгорода, Валентина Демидова, один БПЛА залетел в окно квартиры: «Людей перевезли в безопасное место».

Утром 28 февраля глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о падении неустановленного летательного аппарата в поселке Новом Гиагинского района.

— Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы. Прошу сохранять спокойствие, — кратко сообщил Кумпилов.

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Этим же утром над аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге закрыли небо. В регионе объявили план «Ковер»: самолеты не пускали в воздушное пространство в радиусе 200 км и не отправляли из Пулково. Изначально РИА Новости и ТАСС писали о «неизвестном объекте» в воздухе со ссылкой на экстренные службы города. В итоге в Минобороны РФ заявили, что там проходили учения ПВО «по перехвату и идентификации предполагаемой цели нарушителя». Десятки самолетов не прилетели вовремя.

ТуапсеБеспилотникиСпецоперация на УкраинеАтака нефтебазы
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